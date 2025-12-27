DOLAR
KBÜ, Fas’ta SCA2025’te 12 Bildiriyle Akıllı Şehirlerde Uluslararası Sahneye Çıktı

Karabük Üniversitesi, Fas’ın Tanca kentindeki SCA2025 konferansında 12 bildiriyle yer alarak akıllı şehir ve yapay zekâ çalışmalarındaki uluslararası görünürlüğünü artırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:51
KBÜ, Fas’ta SCA2025’te 12 Bildiriyle Akıllı Şehirlerde Uluslararası Sahneye Çıktı

Karabük Üniversitesi, SCA2025’te Akademik Katkısını Sergiledi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), akıllı şehir uygulamaları alanında araştırmacılar ile sektör temsilcilerini bir araya getiren 10. Uluslararası Akıllı Şehir ve Uygulamaları Konferansı (SCA2025)'a akademik sunumlarıyla katıldı. Konferans, Fas’ın Tanca kentinde gerçekleştirildi ve KBÜ özgün bildirileriyle uluslararası katılımcılarla buluştu.

Konferans Temaları ve KBÜ'nün Rolü

Etkinlik süresince akıllı konumsal bilişim, dijital ikizler, akıllı ulaşım, akıllı ekonomi, çevre ve tarım gibi önemli başlıklarda çok sayıda nitelikli oturum yapıldı. KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyeleri, konferansın hakemlik ve organizasyon süreçlerinde aktif görev alarak etkinliğe katkı sundu.

Sunumlar ve Katılımcılar

Karabük Üniversitesi adına toplam 12 bildiri sunuldu; bunların 3'ü yüz yüze, 9'u çevrim içi olarak uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Yüz yüze sunumlarda şu isimler yer aldı:

Öğr. Gör. Hacer Kübra Sevinç — Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Semahat Merve Top — Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Müge Güner Koçtürk — Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu

Sunulan bildiriler arasında şunlar bulunuyor:

'From Data to Map: Geospatial Visualization of Istanbul’s Daily Traffic' — Öğr. Gör. Hacer Kübra Sevinç

'A Literature Review on Sustainability and 3D Printing within the Context of Smart Cities' — Arş. Gör. Semahat Merve Top

'Integration of UAV Photogrammetry and Web Services for 3D Campus Modeling: A Case Study of Karabük University' — Müge Güner Koçtürk

Beklenen Etki

Konferansta sunulan bildirilerin Scopus indeksli yayınlar halinde yayımlanması planlanıyor; bu çalışmaların farklı ülkelerden araştırmacılarla yeni akademik iş birliklerinin kurulmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Karabük Üniversitesi, konferanstaki etkin rolüyle akıllı şehirler ve yapay zekâ temelli çalışmalardaki uluslararası görünürlüğünü pekiştirdi.

