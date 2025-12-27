DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler öğrencileri, TCDD Karabük Bakım Müdürlüğü'nde bakım-onarım uygulamalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:54
KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı

KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı

Üniversite ve TCDD iş birliğiyle mesleki uygulama eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yenice Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Karabük Bakım Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler, demiryolu bakım ve onarım süreçlerini yerinde görme ve atölye uygulamalarını inceleme fırsatı buldu. Ziyaret, teorik bilgilerin saha deneyimiyle pekiştirilmesini hedefledi.

Öğrencilere atölye çalışmaları, bakım-onarım süreçleri ve raylı sistemlerde kullanılan teknik ekipmanlar hakkında bilgi veren yetkililer arasında Atölye Müdürü Haldun Fuat Üstündağ ile Mühendis Dr. Yusuf Yürekli yer aldı. Katılımcılar, bakım sahalarında yürütülen uygulamaları yakından gözlemledi.

Ziyaret boyunca öğrenciler, raylı sistemler alanındaki mesleki uygulamalar ve sektörün işleyişine dair merak ettikleri soruları yetkililere yönelterek uygulamalı deneyim kazandı. Teknik gezi, öğrencilerin alan yeterliliklerini artırmaya katkı sağladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) KARABÜK BAKIM MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
KBÜ Rektörü Kırışık, Arapça Hazırlık Öğrencileriyle Buluştu
3
KBÜ Rektörü Kırışık, Erasmus+ ve Uluslararası İş Birliklerini Değerlendirdi
4
KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı
5
Adalet Bakanı Tunç, KBÜ’nün KAPGEM Raporlarına Dikkat Çekti
6
KBÜ, Fas’ta SCA2025’te 12 Bildiriyle Akıllı Şehirlerde Uluslararası Sahneye Çıktı
7
Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti