KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı
Üniversite ve TCDD iş birliğiyle mesleki uygulama eğitimi
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yenice Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Karabük Bakım Müdürlüğünü ziyaret etti.
Gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler, demiryolu bakım ve onarım süreçlerini yerinde görme ve atölye uygulamalarını inceleme fırsatı buldu. Ziyaret, teorik bilgilerin saha deneyimiyle pekiştirilmesini hedefledi.
Öğrencilere atölye çalışmaları, bakım-onarım süreçleri ve raylı sistemlerde kullanılan teknik ekipmanlar hakkında bilgi veren yetkililer arasında Atölye Müdürü Haldun Fuat Üstündağ ile Mühendis Dr. Yusuf Yürekli yer aldı. Katılımcılar, bakım sahalarında yürütülen uygulamaları yakından gözlemledi.
Ziyaret boyunca öğrenciler, raylı sistemler alanındaki mesleki uygulamalar ve sektörün işleyişine dair merak ettikleri soruları yetkililere yönelterek uygulamalı deneyim kazandı. Teknik gezi, öğrencilerin alan yeterliliklerini artırmaya katkı sağladı.
