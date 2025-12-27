DOLAR
KBÜ Rektörü Kırışık, Erasmus+ ve Uluslararası İş Birliklerini Değerlendirdi

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile Erasmus+ projeleri ve yeni uluslararası iş birliği planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:54
KBÜ Rektörü Kırışık, Erasmus+ ve Uluslararası İş Birliklerini Değerlendirdi

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısında birimin yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan yeni başvurular hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, KBÜ’nün uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda yürütülen mevcut projeler ele alındı; geçmiş dönem proje başvuruları analiz edildi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni iş birlikleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Görüşmelerde özellikle Erasmus+ KA171, Erasmus+ KA220 ve Erasmus+ Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme (CBHE) projeleri kapsamında geçmiş yıllardaki başvurular, hâlihazırda yürütülen çalışmalar ve yeni çağrı döneminde planlanan projeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca Erasmus+ KA131 öğrenci ve personel hareketlilikleri ile bu akademik dönemde uygulanması planlanan dört Blended Intensive Programme (BIP - Karma Yoğun Program) hakkında Rektör Kırışık’a bilgi sunuldu.

Rektörün değerlendirmesi

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Fatih Kırışık, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların KBÜ’nün görünürlüğüne ve akademik iş birliklerine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Rektör Kırışık, uluslararasılaşma alanında atılan stratejik adımların üniversitenin küresel konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Sonuç ve sonraki adımlar

Değerlendirme toplantısı, Karabük Üniversitesi'nin uluslararası proje kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamaların ele alındığı verimli bir istişare süreciyle sona erdi. Koordinatörlük tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda yeni proje başvurularının hazırlanmasına hız verilecek.

