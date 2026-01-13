Patnos’ta 'Türkiye Selamlaşıyor' Etkinliği Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 'Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası' kapsamında hayata geçirilen 'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliği, Ağrı’nın Patnos İlçesi'nde başladı.

Ağrı’nın Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla cadde ve sokaklara çıkarak ilçe merkezindeki esnafları gezdi. Öğrenciler, ziyaret ettikleri iş yerlerinde esnafa ve karşılaştıkları vatandaşlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, selamlaşma ve nezaket kültürünün küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin sosyal gelişimine ve toplumsal değerlerle bağ kurmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Zorlu, etkinliğe katkı sunan okul yöneticileri, öğretmenler ve esnaflara teşekkür ederek, öğrencilerin samimi selamlarıyla ilçe merkezinde güzel ve anlamlı bir atmosfer oluştuğunu belirtti.

'Türkiye Selamlaşıyor' etkinliği, Patnos’ta hafta boyunca farklı okulların katılımıyla devam edecek.

