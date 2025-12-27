Rektör Kırışık’tan Mehmet Âkif Ersoy’un 89. Yılında Anma Mesajı

Rektör Kırışık Mehmet Âkif Ersoy’u Andı

Anma mesajında milli şuur ve yüksek karakter vurgusu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Âkif’in eser ve fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti.

Kırışık, mesajında Âkif’in sadece İstiklâl Marşı’nın şairi olmakla kalmayıp, milletin istiklâl ve istikbal bilincini temsil eden büyük bir mütefekkir olduğunu vurguladı.

Rektör, Âkif’in tarihimizin kritik dönemlerinde toplumun vicdanını diri tuttuğunu, millî iradeyi güçlendirdiğini ve ortak değerleri gelecek nesillere aktardığını ifade etti. Ayrıca şairin düşünce dünyasının inanç, ahlâk ve adalet ekseninde şekillendiğini ve bu niteliklerin günümüzde de rehberlik ettiğini aktardı.

Kırışık, mesajında özellikle üniversite gençliğine seslenerek, tüm nesillerin Mehmet Âkif Ersoy’un temsil ettiği millî şuur ve yüksek karakter anlayışını yaşatmasının önemine dikkat çekti ve bilimin rehberliğinde ülkenin geleceğine katkı sağlanması temennisinde bulundu.

