KBÜ ile So-Smart Projesi Okinawa'da Ara Toplantılarını Tamamladı

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ortak olarak yer aldığı ve eş yürütücülüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş’ın üstlendiği, Türkiye, Japonya, Fransa ve Macaristan ortaklığındaki uluslararası So-Smart Projesi planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Toplantılar ve paydaş katılımı

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Avrupa Birliği desteğiyle Japonya’nın Okinawa Adasında düzenlenen ara toplantılarla sürdürüldü. Hafta boyunca devam eden ilerleme toplantılarına paralel olarak, yerel paydaşların katılımıyla "Greener Mobility Mid-term Workshop: Progress and Feedback" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte üniversitelerden gelen proje katılımcılarının yanı sıra Okinawa Adası yerel yönetimleri, ulaşım ve turizm birimleri, toplu ulaşım şirketleri ile konaklama sektörü temsilcileri yer aldı. Programda proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve paydaş görüşleri alındı.

Proje ortakları ve destekçiler

Avrupa Birliği, EIG-Concert Japan ve TÜBİTAK 1071 Çoklu İş Birliği Programı tarafından "Solutions for Carbon-Neutral Cities" çağrısı kapsamında desteklenen "So-Smart: Akıllı Ulaşım için Sosyal ve Proaktif Tabanlı Bir Çerçevenin Geliştirilmesi" başlıklı projede; Karabük Üniversitesi, Nara Institute of Science and Technology, University of Szeged, University of Western Brittany, Okinawa Institute of Science and Technology ve Kyoto Institute of Technology proje ortağı olarak yer alıyor.

KBÜ'nün rolü ve katkıları

Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Yasin Ortakçı ile Dr. Öğr. Üyesi Nehad Ramaha araştırmacı olarak projede görev alıyor. KBÜ ekibi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında ulaşım ağının modellenmesi ve konumsal veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Lisansüstü öğrenciler de projede bursiyer olarak yer alıyor.

Hedefler ve gelecek takvim

Projede, sosyal kaynaklardan ve mevcut toplu taşıma sistemlerinden elde edilen konumsal verilerin bulut bilişim altyapısıyla bütünleştirilmesiyle; daha erişilebilir, koordineli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturulması, çevresel duyarlılığın artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında özellikle Okinawa’nın Onna-Ishikawa bölgesinde toplu taşıma ve araç paylaşımının optimize edilmesi planlanıyor.

Projenin 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bir sonraki ilerleme toplantısının Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

KBÜ’NÜN ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) VE AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ SO-SMART PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, JAPONYA’NIN OKİNAWA ADASI’NDA DÜZENLENEN ARA TOPLANTILARLA SÜRDÜRÜLÜYOR.