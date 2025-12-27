DOLAR
TOBB Teknik Bilimler MYO’da Uygulamalı Eğitim ve Sanayi İş Birliği İncelemesi

KTSO, İl Millî Eğitim ve KARORSAN temsilcileri TOBB Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim ve sanayi iş birliğini yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:56
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Müdürü Alper Tolga Saka, Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu (TOBB Teknik Bilimler MYO) ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan yüksekokulu ziyaret eden heyeti, MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve akademik personel karşıladı. Ziyaret kapsamında yüksekokulun uygulamalı eğitim modeli ve kurumlar arası iş birliği imkanları yerinde incelendi.

Görüşmelerde, mesleki eğitimde uygulamalı öğrenme süreçleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi üzerinde duruldu. Heyet, atölye ve laboratuvar altyapısının sanayiyle entegre eğitim anlayışına sağladığı katkıları yerinde değerlendirdi.

Ön Lisans Tercihlerine Vurgu

Toplantıda ayrıca, Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ön lisans eğitimlerinde TOBB Teknik Bilimler MYO’yu tercih etmelerinin önemi vurgulandı. Yüksekokulun akademik kadrosu, atölye ve laboratuvar imkanlarının bu sürece katkı sağlayacağı ifade edildi.

Başkan Çapraz’ın Değerlendirmesi

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, uygulamalı eğitimin sanayi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini sahada uygulama imkânı buluyor. Bu tür eğitim modelleri üretim gücüne ve istihdama katkı sağlıyor." dedi. Çapraz, MYO yönetimi ve akademik personele teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

