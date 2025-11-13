Selçuk Üniversitesi Özbekistan’da 3 Üniversiteyle İş Birliği Protokolü İmzaladı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki heyet, Özbekistan’daki temasları kapsamında üç önemli üniversiteyle kapsamlı iş birliği protokolleri imzaladı. Rektör Yılmaz’a ziyaretlerde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Ayhan ve Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer eşlik etti.

İmzalanan protokoller

İmzalanan protokoller arasında Milli Araştırma Üniversitesi Taşkent Sulama ve Tarım Makineleri Mühendisleri Enstitüsü, Alfraganus Üniversitesi ve Taşkent Bilgi Teknolojileri Muhammed el Harezmi Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar yer alıyor. Protokoller, öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri ve farklı akademik iş birlikleri çerçevesinde kapsamlı çalışmaları öngörüyor. Anlaşmalar, ilgili üniversitelerin rektörleri Prof. Dr. Bakhadir Mirzaev, Prof. Dr. Mumınov Nozım Gaffarovıch (Rektör Vekili) ve Prof. Dr. Doniyor Yaxshiboev (Rektör Vekili) ile karşılıklı olarak imzalandı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz imzalanan protokoller hakkında, "İmzaladığımız protokoller, sadece üniversitelerimiz arasında değil, aynı zamanda Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin de güçlenmesine imkan sağlayacaktır. Bu iş birliği, hem öğrenci ve akademik personel değişimi hem de ortak araştırma projeleri gibi önemli alanlarda büyük fırsatlar sunuyor. Özbekistan’daki üniversitelerle olan bu iş birliği karşılıklı faydalar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konya Teknokent Alfraganus’ta şube açacak

Selçuk Üniversitesi ile Alfraganus Üniversitesi arasındaki iş birliği kapsamında Konya Teknokent, Alfraganus Üniversitesi bünyesinde şube açma kararı aldı. Bu adım ile Konya Teknokent artık Özbekistan’da da faaliyet gösterebilecek. Anlaşma; teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında ortak AR-GE projeleri yürütülmesini, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını ve yeni teknolojik girişimlerin desteklenmesini hedefliyor.

Diğer görüşmeler ve geleceğe dönük adımlar

Rektör Yılmaz ayrıca Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tukhtasinov Ilkhomjon Madaminovich ile bir araya gelerek gelecekteki akademik iş birliği fırsatlarını görüştü. Yılmaz, yapılan görüşmeyle ilgili olarak, "İnşallah rektör hocamızla bazı konularda mutabakat sağladık. Bundan sonra iş birliğimizin hem eğitim hem akademik faaliyetler açısından artarak devam edeceğini umuyorum" dedi. Rektör Tukhtasinov da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Taşkent Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın ile yapılan görüşmede Türk-Özbek eğitim iş birliği ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi konuşuldu. Yapılan anlaşmalar ve temaslar, iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin güçlenmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak.

