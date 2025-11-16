Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde Ara Tatilde 'Uzay ve Havacılık' Atölyeleri

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde ara tatil dolu dolu geçti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin okul dışı öğrenme mekanı Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, ara tatili verimli ve eğitici etkinliklerle değerlendirmek isteyen öğrencilere kapılarını açtı. Akademi, bilim, sanat ve teknolojiyi buluşturan "Uzay ve Havacılık" temalı atölye programıyla çocuklara yeni deneyimler sundu.

Atölye programı ve katılım

Akademide 11 Kasım tarihinde başlayan ve ara tatil döneminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere 6 yaş ve üzeri öğrenciler kayıt yaptırarak katıldı. Program kapsamında düzenlenen atölyeler şunlardı:

Oyuncak Üretim, Uzay Bilimleri, Mekatronik ve Takı Tasarım atölyelerinde öğrenciler hem el becerilerini hem de analitik düşünme yeteneklerini geliştirdi. Katılımcılar, bilim ve teknolojiyi uygulamalı şekilde tanıma ve üretmenin keyfini yaşadı.

Atölye örnekleri

Oyuncak Üretim Atölyesinde çocuklar hama boncuklarla uzay temalı pixel art magnetler tasarladı ve kendi üretimlerini ortaya koydu. Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyesinde kağıt uçak tasarımı ve uçuş prensipleri anlatıldı; öğrenciler, Lego EV3 setleriyle kağıt uçak fırlatan robotik sistemler kurdu. Mekatronik Atölyesinde uzay temalı parkurda görev yapan robotlar kodlanırken, Takı Tasarım Atölyesinde Güneş Sistemi hakkında bilgi edinip gezegenleri temsil eden boncuklarla bileklikler tasarlandı.

Başkan Pekyatırmacı’nın değerlendirmesi

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şu ifadeleri kullandı: "Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın merak duygusunu canlı tutmaları, araştırmayı, keşfetmeyi ve üretmeyi sevmeleri en öncelikli hedeflerimizden biri. Biz çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenebileceği ortamları onlara sunuyoruz. Bu ortamlardan biri olan akademimizde ara tatil döneminde düzenlediğimiz ‘Uzay ve Havacılık’ temalı etkinliklerle, çocuklarımıza farklı alanlarda yeni deneyimler kazandırdık. Çocuklarımız atölyelerde eğitmenlerimiz eşliğinde katıldıkları faaliyetler ile bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek, teknolojik projeler üzerinde çalıştı ve hayal güçlerini özgürce kullanma fırsatı buldu. Her bir etkinlik, onların becerilerini ortaya çıkarmaları için bir adım oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilime, sanata ve teknolojiye ilgi duyan, sorgulayan ve araştıran bireyler olarak yetişmesi, bizler için tarifsiz bir gurur kaynağı. Amacımız, her çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesine destek olmak ve onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları, tasarımcıları ve liderleri olma yolunda cesaretlendirmek."

Katılımcıların görüşleri

Etkinliğe katılan çocuklar ve velileri, ara tatili keyifli ve eğitici bir ortamda geçirdiklerini belirterek Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

