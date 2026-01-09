Seyitgazi'de 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Harfleri Bitirme Coşkusu

Minikler başarı belgelerini aldı

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Seyitgazi Ümmühan Hatun 4-6 Yaş Kur’an Kursu'nda düzenlenen Harfleri Bitirme Etkinliği, eğitim sürecindeki önemli bir aşamanın tamamlandığını kutladı.

Programa İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya de katıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli ikramlar sunuldu ve miniklerin harfleri öğrenme sürecini başarıyla tamamlamasının mutluluğu paylaşıldı.

Şahmurat Kaya programda şu ifadeleri kullandı: "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açılan 4-6 yaş Kur’an kurslarının amacı, çocuklarımızın İslam dininin değerlerinin insan hayatına anlam kazandıran olgulardan biri olduğunu fark etmelerini sağlamak, Kur’an-ı Kerim’i ses ve şekil olarak tanımalarını, sağlıklı bir din ve ahlak gelişimini sağlamaya çalışmaktır"

Program sonunda kurs öğreticisi Aleyna Ünal ile destek veren velilere teşekkür edilerek, öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN HARFLERİ BİTİRME SEVİNCİ