Siirt’te okul fabrika gibi: Yıllık 2 milyon lira ciro

Günlük üretim ve dağıtım

Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, usta öğreticiler eşliğinde öğrenciler tarafından yürütülen üretim tesisi günlük yaklaşık 14 bin ekmek kapasitesiyle çalışıyor. 2022 yılında kurulan endüstriyel üretim yerinde yapılan ekmekler; yurtlara ve belediyenin satış noktalarına dağıtılıyor.

Eğitim, istihdam ve gelir

Okulda farklı bölümlerde öğrenim gören 300 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler burada çalışarak kalfalık ve ustalık belgeleri alıyor, gelir elde edip aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Okul yönetimi, üretimin döner sermaye kapsamında yürütüldüğünü ve bunun hem öğrencilere hem de okula yarar sağladığını belirtiyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, lisede 14 bin kapasiteli üretim yerinde çıkan ekmeklerin yurtlara ve belediyenin satış noktalarına gönderildiğini söyledi. Saz, "Öğrencilerimiz, döner sermaye marifetiyle hem üretiyor, hem de kazanıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Bizlerde tümüyle bunu destekliyoruz. İnşallah daha fazla kapasiteyle ileriki zamanlarda kapasite artırımına başlayacağız. Bütün öğrencilerimizin buradan faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Okul müdürü Fevzi Yeşilkavak ise tesisin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı ve Türkiye’de meslek liselerinde benzer projelerin bulunduğunu vurguladı. Yeşilkavak, "Burası da bu kapsamda kuruldu. Burada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çalışmakta. Onlarda buradan para kazanmakta. Özellikle afetlerde, deprem zamanlarında günlük burada 30 bin civarı ekmek üretimimiz oldu. Döner sermaye kapsamında çocuklarımız burada gelir elde ediyorlar. Asgari ücretin brütü kadar para kazanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Okul bütçesine katkı ve belgeleme

Yeşilkavak, öğrencilerin usta öğreticilerle çalışıp kalfalık ve ustalık belgelerini aldıklarını, belgeler sayesinde mezuniyet sonrası iş bulma veya işyeri açma imkânı yakaladıklarını belirtti. Okulun elde ettiği gelirin yıllık net 1,5-2 milyon lira aralığında olduğunu ifade eden Yeşilkavak, bu gelirin okulun eksiklerinin giderilmesine ve Yiyecek, İçecek ve Konaklama Hizmetleri bölümüne destek sağlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Halk ekmeği ve fiyatlandırma

Yeşilkavak, üretimin bir kısmının belediyeye verildiğini ve belediyenin bunu halk ekmeği olarak satışa sunduğunu aktardı. Okulun üretimini 6.80 liradan verdiğini, belediyenin ise satışta yaklaşık 8 lira seviyesinde sunduğunu belirterek halkın uygun fiyatlı ekmeğe erişiminin sağlandığını söyledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların ekmek ihtiyacının da okul tarafından karşılandığı ifade edildi.

Öğrenci deneyimi

10’uncu sınıf öğrencisi Gülnur Erten, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde staj gördüğünü ve belirli bir maaşla çalıştığını ifade etti: "Burada staj görüyoruz, belirli bir maaşla çalışıyoruz. Kazandığım maaşla da aileme katkı sağlıyorum. Bu, benim için gurur verici bir şey. Okulun fırını olması çok iyi bir durum. Stajyer öğrenciler için rahatlıkla iş sağlanabiliyor."

