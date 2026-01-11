Silvan'da 3/B Öğrencileri Hayallerini Kitaba Taşıdı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gülistan Eryılmaz rehberliğinde kendi yazdıkları hikayeleri ve hayallerindeki resimleri bir araya getirerek özel bir kitap hazırladı.

Öğrencilerin kaleminden çıkan hikayeler, öğretmenlerinin derlemesiyle kitaplaştırılıp baskıya alındı. Kitap, okulun paydaşlarına ulaştırılmaya başlandı.

Küçük yaşta yazar olma heyecanını yaşayan öğrenciler, kendi eserlerini basılı bir kitapta görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğretmenin Hedefi

Öğretmen Gülistan Eryılmaz, öğrencilere yazma sevgisini kazandırmak amacıyla başlattığı bu çalışmayı somut bir başarıya dönüştürerek onların hayallerini gerçeğe taşıdı.

