Söke'de 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' Semineri

Söke Belediyesi ile Çocuklar Gülümsesin Derneği öncülüğünde, Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda aile ve vatandaş yer aldı.

Uzman konuşmacılar ve ele alınan başlıklar

Çocuk Gelişimi Uzmanı Kadriye Devran çocuk gelişimi ve çocuk gelişimcinin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dil ve Konuşma Terapisti Tuğba Atlı dil ve konuşma terapistliğinin çalışma alanları ve çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Hemşire ve Çocuk Gelişimci Nursel Devran çocuklarda beslenmenin gelişim üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Sosyolog Erkan Bayraktar çocuklarda ekran kullanımı ve ekran bağımlılığı konularını ele aldı.

Teknoloji, etkileşim ve katılım

Seminerde çağın gerekliliğiyle birlikte gelişen teknolojinin çocukların gelişimine etkileri detaylı olarak konuşuldu. Katılımcılar konuşmacılara sorularıyla aktif katkı sunarak etkileşimli bir ortam oluşturdu.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Ozan Yılmaz da katıldı.

SÖKEDE ÇOCUK GELİŞİMİ SEMİNERİ