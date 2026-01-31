Söke'de 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' Semineri

Söke Belediyesi ve Çocuklar Gülümsesin Derneği öncülüğünde düzenlenen seminerde uzmanlar erken müdahale, dil-terapi, beslenme ve ekran bağımlılığını ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:43
Söke'de 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' Semineri

Söke'de 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' Semineri

Söke Belediyesi ile Çocuklar Gülümsesin Derneği öncülüğünde, Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda aile ve vatandaş yer aldı.

Uzman konuşmacılar ve ele alınan başlıklar

Çocuk Gelişimi Uzmanı Kadriye Devran çocuk gelişimi ve çocuk gelişimcinin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dil ve Konuşma Terapisti Tuğba Atlı dil ve konuşma terapistliğinin çalışma alanları ve çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Hemşire ve Çocuk Gelişimci Nursel Devran çocuklarda beslenmenin gelişim üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Sosyolog Erkan Bayraktar çocuklarda ekran kullanımı ve ekran bağımlılığı konularını ele aldı.

Teknoloji, etkileşim ve katılım

Seminerde çağın gerekliliğiyle birlikte gelişen teknolojinin çocukların gelişimine etkileri detaylı olarak konuşuldu. Katılımcılar konuşmacılara sorularıyla aktif katkı sunarak etkileşimli bir ortam oluşturdu.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Ozan Yılmaz da katıldı.

SÖKEDE ÇOCUK GELİŞİMİ SEMİNERİ

SÖKEDE ÇOCUK GELİŞİMİ SEMİNERİ

UZMANLAR BİLGİLER VERDİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emet’te Okul Personeline Özel Hijyen Eğitimi
2
Niğde'de Drama Kursu Özgüven Kazandırıyor
3
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi
4
Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026
5
Kütahya'da Erbaş ve Erlere Yönelik Şiddet, Uyuşturucu ve Siber Farkındalık Eğitimi
6
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2025 Personel Eğitimleri
7
Bursa'da Gemlik merkezli 6,7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları