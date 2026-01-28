Tarihin Sofraları ile 9 Öğrenci Yurt Dışında Staj Yapacak

Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden uluslararası hareketlilik

Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Tarihin Sofraları projesi kapsamında, 3 Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmeni ile 9 Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencisi yurt dışında kısa dönem öğrenci hareketliliği staj faaliyetlerine katılacak.

Proje ekibi, staj öncesi hazırlıklar çerçevesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, proje kapsamında gerçekleştirilecek staj faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Ziyaret sırasında katılımcılar, uluslararası hareketliliğin öğrencilerin mesleki gelişimine ve kültürel birikimine sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TARİHİN SOFRALARI PROJESİ İLE STAJ YAPACAKLAR