Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman Kalecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Tercan Kaymakamı Kalecik Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Erzincan’ın Tercan İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçe genelinde yürüttüğü köy ziyaretleri kapsamında Kalecik köyüne giderek muhtar ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Kaymakam Duman, köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ziyarette Kaymakam Duman, vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdi. Özellikle altyapı, yol durumu, içme suyu, tarımsal destekler ve sosyal yardım konularında iletilen bilgiler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmek üzere not edildi. Kaymakam Duman, devletin sahada, vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Okul Ziyareti: Eğitim ve Fiziki İmkanlar İncelendi

Program kapsamında Tercan-Kalecik Köyü İlkokulu da ziyaret edildi. Kaymakam Duman, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim faaliyetleri, okulun fiziki durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet eden Duman, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Duman, eğitim camiasının fedakârca çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret ve özveri takdire şayandır." Eğitimin her şart altında desteklenmesi gerektiğini belirten Duman, ilçe genelinde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

