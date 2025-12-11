DOLAR
42,59 -0,07%
EURO
49,9 -0,23%
ALTIN
5.773,97 0,36%
BITCOIN
3.829.758,97 2,66%

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman Kalecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kalecik Köyü'nde vatandaşlarla buluştu; altyapı, eğitim ve sosyal destek talepleri kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:03
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman Kalecik Köyü'nü Ziyaret Etti

Tercan Kaymakamı Kalecik Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu

Erzincan’ın Tercan İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçe genelinde yürüttüğü köy ziyaretleri kapsamında Kalecik köyüne giderek muhtar ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Kaymakam Duman, köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ziyarette Kaymakam Duman, vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdi. Özellikle altyapı, yol durumu, içme suyu, tarımsal destekler ve sosyal yardım konularında iletilen bilgiler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmek üzere not edildi. Kaymakam Duman, devletin sahada, vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Okul Ziyareti: Eğitim ve Fiziki İmkanlar İncelendi

Program kapsamında Tercan-Kalecik Köyü İlkokulu da ziyaret edildi. Kaymakam Duman, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek eğitim faaliyetleri, okulun fiziki durumu ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet eden Duman, çocuklara eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve okulda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Duman, eğitim camiasının fedakârca çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret ve özveri takdire şayandır." Eğitimin her şart altında desteklenmesi gerektiğini belirten Duman, ilçe genelinde eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞEN KAYMAKAM DUMAN, EĞİTİM FAALİYETLERİ, OKULUN FİZİKİ DURUMU VE...

OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞEN KAYMAKAM DUMAN, EĞİTİM FAALİYETLERİ, OKULUN FİZİKİ DURUMU VE ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞEN KAYMAKAM DUMAN, EĞİTİM FAALİYETLERİ, OKULUN FİZİKİ DURUMU VE...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman Kalecik Köyü'nü Ziyaret Etti
2
Kuşadası’nda Çocuklara Kitap ve Hayvan Sevgisi
3
Kuşadası'nda Temizlik İşleri Personeline 'Güvenli Sürüş' Eğitimi
4
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri için kitap bağışı çağrısı
5
Kastamonu Üniversitesi’nin 'Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' Projesine Bakanlık Desteği
6
Van'da Yeni Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Göreve Başladı
7
Başkan Başdeğirmen, Minik Başkan Bilge Mercan'ı Ziyaret Etti

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?