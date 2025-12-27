DOLAR
Tunceli'de Bilim ve Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tunceli'de Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlikte öğrenciler bilimsel projelerini ve sanatsal performanslarını protokole sundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:21
Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Bilim ve Sanat Şenliği, öğrencilerin bilimsel projeleri ve sanatsal performanslarıyla yoğun ilgi gördü.

Program ve katılımcılar

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karakösenin de katıldığı programda öğrenciler hazırladıkları çalışmaları protokol üyelerine tanıttı. İlk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan koro tarafından seslendirilen şarkılar etkinliğe renk kattı.

Etkinlikten öne çıkanlar

Şenlikte bilimsel deneyler, müzik gösterileri ve akıl oyunları gibi etkinlikler yer aldı. Öğrenci ve veliler etkinlik boyunca duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Şeyma Gündoğdu oğlu Demirhan Gündoğdu'nun piyano çalması hakkında şunları söyledi: Çok gurur vericiydi, Vali Bey geldi. Hepimizi gururlandırdı. Oğlumun başarısını tebrik ediyorum. Böyle etkinliklere katıldığımız için okulumuza çok teşekkür ederiz. Bilim ve Sanat Merkezinde müzik etkinliği görüyoruz. Koro ekibimiz var, akıl oyunlarımız var, onunla ilgili oyun oynadık. Çok güzeldi.

Reha Furkan Işık limonlarla elektrik üretme deneyini şöyle anlattı: Bugün limonla elektrik üretme deneyimi gerçekleştirdim. Deneyimizde çinkoyla istediğimiz ve istemediğimiz her madeni alıyoruz. Sonra bunlardan istenmeyenleri bakırla diğer limonumuza aktarıyoruz. Ardından aynı pil yatağı görevi gören madeni paramızı alıp limonumuza koyuyoruz ve limonumuzu da paraya bağlıyoruz. Böylece saatimiz çalışıyor.

