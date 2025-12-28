DOLAR
Yaşar Üniversitesi EPO PATLIB İkiz Eşleşmesinde Mekelle Üniversitesi ile İşbirliğine Başladı

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Patent Ofisi’nin PATLIB ikiz eşleşme programına seçilerek Mekelle Üniversitesi ile bilgi ve teknoloji transferi ortaklığı kurdu.

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Patent Ofisi tarafından yürütülen PATLIB ikiz eşleşme programına seçilerek uluslararası bilgi ve teknoloji transferi ağına katıldı. Avrupa Patent Ofisi (EPO), üniversiteyi 300’den fazla Avrupa Patent Ofisi Bilgi Merkezi (PATLIB) merkezi arasından 18. İkiz Eşleşme ortağı olarak belirledi. Bu başarının ardından Yaşar Üniversitesi, Türkiye’den programa kabul edilen üçüncü üniversite unvanını aldı.

İzmir'den Afrika'ya

Program kapsamında Yaşar Üniversitesi, bilgi ve teknoloji transferi deneyimini Afrika’ya taşıyacak. Üniversitenin ikiz eşleşme partneri olarak belirlenen Mekelle Üniversitesi, 1991 yılında kurulan ve Etiyopya’nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak tanınıyor. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikri mülkiyet yönetimi uzmanlığını, teknoloji transferi uygulamalarını ve girişimcilik ekosistemine ilişkin etkileşim modellerini Mekelle Üniversitesi Girişimcilik ve Teknoloji Transfer Ofisi ile paylaşacak.

Bilgi ve deneyim paylaşma

Yaşar Üniversitesi Projeler ve Sınai Haklar Uzmanı ve PATLIB temsilcisi Başak Kaftan, program sürecinin yürütülmesinde aktif rol alacak ve iki kurum arasındaki eşleşmenin koordinasyonunu sağlayacak.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Avrupa Patent Ofisi’nin PATLIB eşleşme programına kabul edilmelerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Fikri mülkiyet ve teknoloji transferi alanında yıllardır istikrarlı şekilde yürüttüğümüz çalışmaların, Avrupa Patent Ofisi gibi saygın bir kurum tarafından uluslararası düzeyde takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaşar Üniversitesi’nin bilgi üretme, bu bilgiyi toplumsal ve uluslararası deneyim paylaşımına dönüştürme başarısı bizim ve ülkemiz için gurur verici. Mekelle Üniversitesi ile kurulan bu iş birliğinin, sürdürülebilir ve kalıcı bir etki oluşturacağına inanıyoruz."

Bu ortaklık, Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası ağını güçlendirirken, Etiyopya’daki paydaşlarla sürdürülebilir bilgi ve teknoloji transferine zemin hazırlamayı hedefliyor.

