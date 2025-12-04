Yaşar Üniversitesi OCEAN Üyeliğiyle İzmir’de İlk

Yaşar Üniversitesi OCEAN üyeliğiyle İzmir’de ilk oldu

Yaşar Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerine bir yenisini ekleyerek Avrupa Konseyi’nin OCEAN (Open Council of Europe Academic Networks) ağına kabul edildi. Bu üyelik, üniversiteyi İzmir’de ağa kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu konumuna taşıdı ve Türkiye’den kurumsal düzeyde kabul edilen üçüncü üye olma özelliğini kazandırdı.

Üyelik, Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. OCEAN ağı, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Rektör Kandiller: OCEAN uluslararasılaşma stratejimizin parçası

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, üyeliğin üniversiteye sağlayacağı katkıları şu sözlerle aktardı: "Kurumsal üye olmamız sayesinde OCEAN bünyesindeki program tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize açılmış oldu. Programın sunacağı kış ve yaz okulları ile çevrim içi sertifika programları çok avantajlı. Ağırlıklı olarak hukuk alanında nitelikli eğitimler yer alıyor. Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz, bu eğitim programlarına katılıp sertifika alabilecekler. Uluslararası konferanslara ve projelere de dahil olabileceğiz. Böylece, ‘OCEAN’ uluslararasılaşma stratejimizin bir parçası olacak. Bizim hukuk sistemimiz gereği hukuk uygulamalarının odak noktası yerelde kalıyor. Ama bizim Hukuk Fakültemiz yüzde 30 İngilizce eğitim veriyor. Dolayısıyla uluslararası temasa da destek veriyor. Müfredatın içinde uluslararası hukuk eğitimini de veriyoruz. Ayrıca, enerji ve bilişim hukuku gibi özelleşmiş alanlarda da akademik çalışmalarımız ve yüksek lisans programlarımız var. OCEAN eğitim programları sayesinde, sertifika alan öğrencilerimizi bazı seçimli derslerden de muaf tutabileceğiz. Aslı ve Emre hocamızı, fakültemizi ve Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kutluyorum."

Bilimsel başarı ve başvuru dayanakları

Üyelik süreci, Dr. Aslı Topukcu İduğ'un geçtiğimiz yılki bireysel üyeliği ile başladı ve daha sonra Prof. Dr. Emre İşeri yürütücülüğündeki çalışmalarla tamamlandı. Kurumsal başvurunun temelini, "2020 Çoklu Baro Düzenlemesi"nin etkilerini inceleyen ve BAP desteğiyle yürütülen "Sivil Toplum ve Hukukun Üstünlüğü: Türkiye’de Baroların Rolü" başlıklı bilimsel araştırma projesi oluşturdu.

Projenin OCEAN’ın misyonu olan demokrasi ve insan hakları ile örtüşmesi, merkezin araştırma kapasitesi ve IASEM gibi kurumlarla süregelen iş birlikleri, Yaşar Üniversitesi’nin başvurusunun hızla onaylanmasında etkili oldu.

Avrupa standartlarında sertifika erişimi

OCEAN üyeliği, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerine Avrupa Konseyi’nin akademik ağına doğrudan erişim imkânı sunuyor. Öğrenciler ise HELP (Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi) çevrim içi derslerine ücretsiz erişebilecek ve sertifika alabilecek. Eğitim içerikleri arasında insan hakları, göç, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre-iklim adaleti ve dijital haklar gibi güncel konular yer alıyor.

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre İşeri gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "İzmir’de ilk, Türkiye genelinde ise kurumsal düzeyde üçüncü üye olarak yer aldığımız OCEAN ağı, önemli kilometre taşıdır. Bu üyelik sayesinde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Avrupa Konseyi’nin akademik havuzuna doğrudan erişim sağlayarak; insan hakları, iklim adaleti ve dijital haklar gibi küresel önceliklere sahip konularda yetkinliklerini artıracak. Özellikle öğrencilerimizin HELP sertifika programlarına erişimi, onlara kariyerlerinde büyük bir avantaj sağlayacak. Hâlihazırda yürüttüğümüz ’Sivil Toplum ve Hukukun Üstünlüğü’ projemizde de OCEAN üyeleriyle ortak çalışmalar ve mülakatlar planlıyoruz."

Yaşar Üniversitesi bu üyelikle hem akademik ağını genişletmiş hem de öğrencilerine ve akademisyenlerine uluslararası platformda yeni fırsatlar sunmuş oldu.

(SOLDAN SAĞA) YİĞİT KAZANÇOĞLU, AYLİN GÜNEY GEVREK, EMRE İŞERİ, ASLI TOPUKCU İDUĞ, LEVENT KANDİLLER