Yozgat’ta Gençler Sanata ve Üretime Yönlendiriliyor: Gençlik Merkezlerinde Resim Atölyelerine Yoğun İlgi

Yozgat Gençlik Merkezleri, gençleri resim atölyeleri ve projelerle sanat ve üretime yönlendiriyor; kurslar ücretsiz ve yıl boyu devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:10
Yozgat’ta Gençler Sanata ve Üretime Yönlendiriliyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezleri, gençlere yönelik kültür, sanat ve spor faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Merkezler, gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlayan eğitim ve atölye çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Resim Atölyelerinde Temelden İleri Seviyeye Eğitim

Yozgat Gençlik Merkezi'nde verilen resim kurslarında çocuklar ve gençler, temel çizim tekniklerinden farklı boya tekniklerine kadar kapsamlı bir eğitim alıyor. Resim öğretmeni Şule Tunçyürekli, yaklaşık 4,5 yıldır merkezde görev yaptığını belirterek kursların yaz ve kış dönemlerinde düzenli şekilde devam ettiğini aktardı.

Tunçyürekli, atölyede şu an dört grup bulunduğunu, başlangıçta kara kalem, çizgi ve nokta çalışmalarına yer verdiklerini, ilerleyen dönemlerde ise sulu boya, pastel boya ve akrilik boya çalışmalarına geçildiğini söyledi. Belirli dönemlerde düzenlenen sergilerle gençlerin üretimlerinin toplumla buluşturulduğu vurgulandı.

"Atölyemiz yaz kış hiç boş kalmıyor" ifadelerini kullanan Tunçyürekli, hedeflerinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Merkezlerin Hizmetleri, Saatleri ve Ücretsiz İmkanlar

Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, il genelinde 6 gençlik merkezinin faaliyetlerini koordine ettiklerini ve gençlere sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu kaydetti. Sapmaz, Bakanlık projelerini Yozgat’taki gençlerle buluşturduklarını, resim atölyeleri, dil atölyeleri, ebru sınıfları, deney atölyeleri ve spor salonlarının aktif şekilde çalıştığını aktardı.

Merkezlerin çalışma saatleri de gençlerin erişimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş; merkezler sabah 08.30’dan gece 00.00’a kadar hizmet veriyor.

Çanakkale Projesi ve Gençlik Gezileri

Sapmaz, gençlik merkezlerinin atölye çalışmalarının yanı sıra kamp ve gezilerle de gençlerin tarih ve kültürle buluştuğunu belirtti. "110. yılında 110 bin gençle Destan Çanakkale projesi" kapsamında Yozgat’tan gençleri Çanakkale’ye götürdüklerini söyleyen Sapmaz, geçen yıl 240 gencin katıldığını, bu yıl katılımcı sayısını 800'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Destekler

Sapmaz ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik projelere değinerek öğrenci kulüplerinin desteklendiğini belirtti. Bu kapsamda 39 öğrenci kulübü'nün destek almaya hak kazandığını söyleyen Sapmaz, projelerle gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlandığını ve hayata hazırlanmalarına destek verildiğini vurguladı.

Gençlik merkezleri, sundukları ücretsiz eğitimler ve geniş faaliyet yelpazesiyle Yozgat’ta gençleri sanata ve üretime yönlendirmeyi sürdürüyor.

