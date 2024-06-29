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1-2-3-4-5 çocuklu ailelere zamlı maaş verilecek! İki şartı sağlayana bu miktar ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayı itibarıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında yapılacak güncellemeyi duyurdu. Bakanlık, çocuk sahibi ailelere sağlanan destek tutarını 6.390 TL'ye çıkardığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:32
1-2-3-4-5 çocuklu ailelere zamlı maaş verilecek! İki şartı sağlayana bu miktar ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son bildirisine göre, eğitim gören çocukları olan ve destek ihtiyacı bulunan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programında yeni bir güncelleme yapılacak. Bakanlık, Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, bu ailelere yönelik mali yardımlarda artışa gidileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

SED Yardımları Artıyor: Aileler İçin 6.390 TL Destek!

Temmuz ayının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programındaki yardımların artırılması gündemde. Beklenen zam oranı yaklaşık olarak %20 olacak. SED'den yararlanan aileler için destek miktarı, 6.390 TL'ye yükseltilecek. Bu artış, ihtiyaç sahibi çocuklu ailelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarında kesinti yaşanmamasını amaçlıyor.

Temmuz Ayında Artırılmış Ödemeler Yolda

SED yardımına başvurmak isteyen aileler, E-Devlet üzerinden işlemlerini rahatlıkla yapabilirler. Ailenin finansal ve sosyal durumu değerlendirilerek başvurular onaylanacak. Hak kazanan aileler, Temmuz ayı itibarıyla artırılmış ödemelerini almaya başlayacaklar.

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