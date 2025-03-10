ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi, Şubat 2025 anketine göre %3,1'e çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:38
ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi

ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentileri Arttı

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,1 puan artış göstererek %3,1 seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Anket, yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçlar dikkat çekti.

Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, önceki %3 seviyesinden %3,1'e yükselerek son dört ayda ilk artışını kaydetti. Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçlerdeki medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişmeyerek %3 seviyesinde kaldı.

Ayrıca, hanehalkı gelirindeki artış beklentisi %3,1'e yükselirken, hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi %5'e çıkarak 0,6 puanlık bir artış gösterdi.

Bu süreçte maliyetlerde artış beklentileri de dikkat çekti. Örneğin benzin fiyatları için artış beklentisi %3,7, gıda için %5,1, sağlık hizmetleri için %7,2, üniversite eğitimi için %1 ve kira için %6,7 seviyelerine yükseldi. Maliyetlerdeki artış beklentisi, benzin için Haziran 2024'ten, gıda için Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Enflasyon Verileri Çarşamba Günü Açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık %0,5 ve yıllık %3'lük bir artış göstererek beklentilerin üzerinde sonuçlandı. Çarşamba günü açıklanacak olan şubat ayı enflasyon oranı için piyasa beklentisi, aylık %0,3 ve yıllık %2,9 olması yönünde şekilleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Girişim Ofisi Bilkent Cyberpark'ta Açıldı
2
BIST 100 Endeksi Günü %0,81 Değer Kaybıyla Kapatırken, Altın Fiyatları ve Dolar Kuronda Son Durum
3
ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
4
Çin'de Elektrikli Araç Satışları Şubatta Yüzde 79,7 Arttı
5
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı 17,1 Milyon Yolcu Taşıdı
6
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Trump'ın Tarife Politikaları Endişe Yarattı
7
İGA'nın Ramazan Ayına Özel Yapay Zeka Destekli Reklam Filmi

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar