ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi

ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentileri Arttı

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,1 puan artış göstererek %3,1 seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Anket, yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirildi ve sonuçlar dikkat çekti.

Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, önceki %3 seviyesinden %3,1'e yükselerek son dört ayda ilk artışını kaydetti. Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçlerdeki medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişmeyerek %3 seviyesinde kaldı.

Ayrıca, hanehalkı gelirindeki artış beklentisi %3,1'e yükselirken, hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi %5'e çıkarak 0,6 puanlık bir artış gösterdi.

Bu süreçte maliyetlerde artış beklentileri de dikkat çekti. Örneğin benzin fiyatları için artış beklentisi %3,7, gıda için %5,1, sağlık hizmetleri için %7,2, üniversite eğitimi için %1 ve kira için %6,7 seviyelerine yükseldi. Maliyetlerdeki artış beklentisi, benzin için Haziran 2024'ten, gıda için Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Enflasyon Verileri Çarşamba Günü Açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık %0,5 ve yıllık %3'lük bir artış göstererek beklentilerin üzerinde sonuçlandı. Çarşamba günü açıklanacak olan şubat ayı enflasyon oranı için piyasa beklentisi, aylık %0,3 ve yıllık %2,9 olması yönünde şekilleniyor.