10. Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başladı

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Kapılarını Açtı

10. Dünya Helal Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Zirve, bu yıl 'Helalde Başarılı 10. Yıl' mottosuyla düzenleniyor.

İlk Günden Heyecan Verici Açıklamalar

Dünya Helal Zirvesi Başkan Yardımcısı Emre Ete, zirvenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ete, "Bu yola çıktığımızda helal pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolar civarındaydı" şeklinde konuştu. Bugünkü durumu merakla bekleyen sektör temsilcileri, zirvenin ticaretin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor.

Bu sene oldukça ilgi gören etkinlik, helal sektörünün uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasına da imkan sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.