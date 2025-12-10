KUDAKA Desteğiyle Erzurum'da Deterjan Fabrikası Fizibilite Projesi Başlıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programına sunulan "Deterjan Fabrikası Fizibilite Projesi" destek almaya hak kazandı.

Sözleşme töreni

Projenin sözleşme imza töreni Erzurum Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Kurulması planlanan deterjan üretim tesisine ilişkin ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması hedefleniyor. Proje; ilin sanayi altyapısının güçlendirilmesine ve imalat sektöründe yeni yatırım alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hazırlanacak fizibilite raporu ile yatırımın maliyet-etkinliği, kapasite ihtiyacı, mimari-statik-mekanik proje gereklilikleri ve makine ekipman yerleşim planı detaylandırılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla fabrikanın uygulanabilirliği bilimsel ve teknik temellere dayandırılmış olacak.

Ekonomik ve sosyal katkılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, proje ile ilin ekonomik yapısının çeşitlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Yatırımın hayata geçirilmesiyle istihdam artışı, yerel üretim kapasitesinin yükselmesi, genç nüfusa yönelik iş fırsatlarının oluşması ve kentten göçün azalması bekleniyor.

