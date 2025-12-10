Niğde Belediyesi'nden genç çiftlere 'Mutluluk Paketi' desteği

Niğde Belediyesi 'Mutluluk Paketi' ile genç çiftlere evlilik desteği

Niğde Belediyesi, evlilik hazırlığındaki genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla 'Mutluluk Paketi' projesini hayata geçirdi. Uygulama ile gençlerin evlilik sürecini daha ekonomik ve stressiz tamamlamaları hedefleniyor.

Hizmet içeriği

Paket kapsamında çiftlere ücretsiz olarak sunulan hizmetler arasında gelinlik ve damatlık temini, profesyonel fotoğraf ve video çekimi, gelin başı için kuaför hizmeti, düğün pastası, belediyeye ait düğün salonunun tahsisi ve gelin arabası süslemesi yer alıyor.

Kimler yararlanabilir ve başvuru

Projeden, Aile ve Gençlik Destek Fonu üzerinden yapılan başvurular sonucunda 'Evlilik Kredisi' onayı alan çiftlerin yararlanabileceği bildirildi.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilir veya 444 51 01 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.

