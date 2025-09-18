MASAK Cezayir ve Angola ile Finansal İstihbaratta İşbirliğini Yürürlüğe Koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Cezayir Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) ve Angola Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat" muhtıraları yürürlüğe girdi.

Resmi Karar ve Amaç

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mutabakat muhtıraları, şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkında bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve analiz süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paylaşım Usulü ve Kapsam

MASAK ile söz konusu ülkelerin kurumları, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde; ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.