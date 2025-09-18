MASAK Cezayir ve Angola ile Finansal İstihbaratta İşbirliğini Yürürlüğe Koydu

MASAK, Cezayir FIPU ve FIU ANGOLA ile kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında bilgi paylaşımına yönelik mutabakat muhtıralarını yürürlüğe koydu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:52
MASAK Cezayir ve Angola ile Finansal İstihbaratta İşbirliğini Yürürlüğe Koydu

MASAK Cezayir ve Angola ile Finansal İstihbaratta İşbirliğini Yürürlüğe Koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Cezayir Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) ve Angola Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat" muhtıraları yürürlüğe girdi.

Resmi Karar ve Amaç

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mutabakat muhtıraları, şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkında bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı ve analiz süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paylaşım Usulü ve Kapsam

MASAK ile söz konusu ülkelerin kurumları, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde; ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu Açıldı: Helal Ekonomide Yeni Fırsatlar
2
BTK Akademi 10 Yeni Ücretsiz Sertifikalı Eğitimle Genişliyor
3
Türkiye'de Motosikletlerin %64,3'ü Trafik Sigortasız
4
Hidroelektrikten Kuraklıkla Mücadele İçin 'Bütünleşik Eylem Planı' Çağrısı
5
ABD ve AB'nin Rusya Yaptırımları: Enerji Piyasasına Etki Sınırlı
6
Perakende Zirvesi 2025: Sektör Geleceği ve İhracat Beklentileri
7
Türkiye ve Somali'den Karada Petrol ve Gaz Arama Anlaşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)