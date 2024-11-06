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19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul’da Başladı

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Gayrimenkul Zirvesi'nin açılışında sektörde yeniden başlama vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:28
19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul’da Başladı

19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul’da Başladı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen 19. Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl "Yeniden Başlat" ana teması ile İstanbul’da kapılarını açtı. Zirve, sektördeki önde gelen isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Neşecan Çekici: "Gayrimenkul Sektörü Ekonomik Kalkınmanın Lokomotifi"

Açılışta konuşma yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl gayrimenkul dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmak için toplandıklarını belirtti. Çekici, "İnandığımız bir söz var. Şöyle diyor: 'Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerden başlıyorsun.' İşte bugün, tecrübelerimizden faydalanarak, gayrimenkulde yeni bir sayfa açmak ve yeniden başlamak için birlikteyiz." dedi.

Geliştirmeler ve Gelecek Vizyonu

Çekici, gayrimenkul sektörünün Türkiye’de daima ekonomik kalkınmanın lokomotifi olduğunun altını çizdi. "Dün de öyleydi, bugün de böyle. Eminiz ki yarın da aynı çizgide devam edecek." ifadelerini kullandı.

ESG Standartlarının Önemi

Çekici, çevresel, toplumsal adalet ve yönetişim konularını içeren ESG standartlarının sektörde yerleşik hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade etti. "PwC Türkiye danışmanlığında hazırladığımız 4T Sertifikası ile geliştiricilerimizi ve inşaat şirketlerimizi belgelendireceğiz. Bu sayede sektörümüzün sosyal rolünü artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Geleceği Birlikte İnşa Etmek

GYODER’in durmadan büyüme ve gelişme hedefi doğrultusunda, tüm paydaşlarla birlikte gayrimenkul ve kentsel dönüşüm okuryazarlığı projeleri yürüteceklerini belirtti. Çekici, değişen dünya koşullarına uyum sağlamak ve geleceği yeniden inşa etmek için sürekli bir motivasyon içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Etkinlikler ve Paneller

Bu yılki zirve, tarihçi-yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın "Yeniden Başlat" temalı söyleşisi ve ekonomist yazar Mahfi Eğilmez’in "2025: Ekonomiye Bakış" konuşması gibi pek çok önemli etkinlik ile zenginleştiriliyor. Ayrıca, "Gayrimenkulde Tek Ses", "Sektörde Nitelikli İş Gücü" ve "Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm" gibi paneller de düzenlenecek.

Ödül Törenleri

Zirve kapsamında; "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödül Töreni" ve "GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni" de yapılacak.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen buluşma etkinliklerin arasında yer alan Gayrimenkul...

Gayrimenkul sektörünün önde gelen buluşma etkinliklerin arasında yer alan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nin 19'uncusu başladı. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirvenin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen buluşma etkinliklerin arasında yer alan Gayrimenkul...

Gayrimenkul sektörünün önde gelen buluşma etkinliklerin arasında yer alan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nin 19'uncusu başladı. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirvenin açılışına katılarak konuşma yaptı.

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