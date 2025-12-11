DOLAR
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor

Mersin kan portakalı, Mersinden Kadın Kooperatifi öncülüğünde coğrafi işaret aldı; hedef Avrupa tescili ve üreticiyi güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:17
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor

Mersin kan portakalı Avrupa tesciline hazırlanıyor

Mersin'in simge ürünlerinden Mersin kan portakalı, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin girişimiyle coğrafi işaretle koruma altına alındı ve ürünün Avrupa tescili için çalışmalar başladı. Yerel tarım mirasını koruma amaçlı başlatılan süreç, üreticiyi güçlendirme ve kent markalaşmasını destekleme hedefi taşıyor.

Tescil süreci ve iş birliği

Kooperatifin 2022 yılında yaptığı başvuru, 2024 yılında sonuçlanarak coğrafi işaret tesciliyle taçlandı. Ürünle ilgili denetim ve izleme süreçleri başarıyla tamamlandı ve bu süreçlerin ilerleyen yıllarda düzenli şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Tescil çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mersin Ziraat Odası iş birliği sağladı. Ayrıca Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve ekibi süreç boyunca bilimsel katkı ve rehberlik sundu. Coğrafi işaretin resmi başvuru sahibi ve hak sahibi ise Mersinden Kadın Kooperatifi oldu.

Kooperatif başkanının değerlendirmesi

"Bu değeri koruma altına aldık"

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, tescil sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Mersin kan portakalı, bu kentin topraklarında yetişen çok özel, besin değeri yüksek ve korunması gereken bir tarımsal mirastır. 2022 yılında başladığımız coğrafi işaret sürecini; yerel yönetimlerimiz, tarım teşkilatımız, ziraat odamız ve YÜCİTA’nın bilimsel rehberliğiyle birlikte yürüttük. 2024 yılında tescilimizi alarak bu değeri resmen koruma altına aldık"

Hedef: Avrupa'da tescil

Seçer, tescilin 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası ile güçlü bir bağ taşıdığını vurguladı ve coğrafi işaretin yerel ürünlerin korunması, üreticinin desteklenmesi ile kırsal kalkınmanın güçlenmesinde kritik bir araç olduğunu belirtti. Seçer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hedefimiz, Mersin kan portakalını Avrupa’da da tescilli bir marka haline getirmek üreticimizi güçlendirmek, kentimizin markalaşmasına katkı sağlamak ve ülkemizin tarımsal mirasına sahip çıkmaktır. Yerli Malı Haftası, bu değerleri hatırlamak ve desteklemek için önemli bir fırsattır"

