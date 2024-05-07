20 ile TOKİ piyangosu çıktı! Ucuz taksitle ev sahibi olmak isteyenlere müjde

TOKİ yeni projelerini açıkladı! 20 farklı ilde uygun fiyata ev satışı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 İLDE TOKİ PROJESİ BAŞLADI

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı ev projelerini yakından takip ediyor. TOKİ tarafından yapılan son duyurulara göre 20 farklı ilde yeni sosyal konut projeleri başlıyor. TOKİ'nin uygun fiyatlı projelerinden faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, proje ili sınırları içinde en az 1 senedir ikamet ediliyor olması, daha önce TOKİ'den konut alınmaması ve TOKİ'den konut kredisi kullanılmaması, kendisine, eşine ya da velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bir taşınmaz olmaması, 18 yaşın tamamlanmış olması ve bir hanede yalnızca bir kişinin başvuru yapmış olması şartlarının taşınması gerekiyor. Güncel olarak sosyal konut proje inşası başlayan iller şu şekilde;





Kastamonu

Şırnak

Kayseri

Eskişehir

Zonguldak

Şanlıurfa

Kırıkkale

Artvin

Gümüşhane

Erzurum

Erzincan

Çorum

Bilecik

Konya

Çankırı

Kütahya

Bolu

Ankara

Karabük

İstanbul