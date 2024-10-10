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2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri Raporu Yenilendi

TÜİK, 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri'ni düzeltti. En yüksek yüzde 20'lik grubun geliri artarken, en düşük grubun geliri de yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:44
2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri Raporu Yenilendi

2023 Yılı Gelir Dağılımı Raporu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini hata düzeltilerek yeniden yayımladı. Bu raporda, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın %48,7'ye çıkarak 0,7 puan arttığı belirtildi.

Gelir Dağılımındaki Değişiklikler

Geçtiğimiz yıla göre en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payında da 0,1 puan artış yaşanarak %6,1'e yükseldiği kaydedildi.

Düzeltme Gerekçesi

TÜİK, hane halkı gelirinin oluşturucusu olan izafi kiranın hatalı hesaplanmasının bazı gösterge değerlerinde çarpıklıklara neden olduğunu bildirdi. Bu nedenle düzeltilmiş bültenin yeniden yayımlandığı ifade edildi.

Gini Katsayısı ve Eşitsizlik

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçen Gini katsayısı, 2023'te 0,005 puan artarak 0,420 seviyesine ulaştı. Sıfıra yakın değerler, gelir dağılımında eşitliği ifade ederken, 1'e yakın değerler bozulmayı göstermektedir.

(Sürecek)

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