DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı

2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları 12-23 Ocak 2026 arasında ESK ve il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla alınacak; TÜRKVET kapasite güncelleme şartı var.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:59
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı

2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12 Ocak'ta Başlıyor

2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, 12 Ocak Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Başvuruların Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

Başvuru Detayları

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, besilik hayvan ithalatından faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceği belirtildi.

Başvuruların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Aydıntepe ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacağı ifade edildi.

Kapasite Kontrolü ve Şartlar

Başvuruya esas işletme kapasitelerinin Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET üzerinden kontrol edileceği, kapasite güncellemesi yapmayan işletmelerin başvuruda bulunamayacakları kaydedildi.

BESİLİK HAYVAN İTHALATI BAŞVURULARI 12 OCAK'TA BAŞLIYOR

BESİLİK HAYVAN İTHALATI BAŞVURULARI 12 OCAK'TA BAŞLIYOR

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
2
TT Ventures CES'te Yatırım Ortaklığı ile Küresel Bağlantılarını Güçlendiriyor
3
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon Aralık'ta %30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesinde
4
BOSAB 2026 Vizyonu: Yeşil OSB, Su Güvenliği ve Yangın Tedbirleri
5
Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin
6
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor
7
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları