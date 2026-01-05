2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı

2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12 Ocak'ta Başlıyor

2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, 12 Ocak Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Başvuruların Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

Başvuru Detayları

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, besilik hayvan ithalatından faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceği belirtildi.

Başvuruların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Aydıntepe ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacağı ifade edildi.

Kapasite Kontrolü ve Şartlar

Başvuruya esas işletme kapasitelerinin Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET üzerinden kontrol edileceği, kapasite güncellemesi yapmayan işletmelerin başvuruda bulunamayacakları kaydedildi.

