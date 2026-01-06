YEKA GES-2025 Sözleşmeleri İmzalandı: 650 MW ve 102 Milyon Euro Katkı

YEKA GES-2025 yarışmaları kapsamında 8 alanda toplam 650 MW kapasite için sözleşmeler imzalandı; yaklaşık 102 milyon euro katkı bedeli sağlandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:17
YEKA GES-2025 Sözleşmeleri İmzalandı: 650 MW ve 102 Milyon Euro Katkı

YEKA GES-2025 Sözleşmeleri İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-2025 yarışmaları kapsamında, 8 ayrı alanda toplam 650 megavat kapasite için sözleşmeler imzalandı.

Sözleşmeler, 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen yarışmaların ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bugün Bakanlıkta imzalandı.

Sözleşme Detayları

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süreyle serbest piyasada satabilecek. Daha sonra üretilen elektrik, 20 yıl süreyle, kilovatsaat başına 3,25 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Bu imzalarla birlikte firmalar için 60 aylık serbest piyasa satış süreci resmen başlamış oldu.

İmza töreninde konuşan Zafer Demircan, "Gösterdiğiniz ihtimam ve rekabet, bizi hem devamını getirme açısından umutlandırıyor hem de sektörün bize olan güvenini gösterme açısından kendimizi iyi hissediyoruz. Bakanlık olarak YEKA’ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demircan ayrıca, YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu hatırlattı ve YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli taşıdığını belirterek yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Katkı Bedeli ve Bölgesel Dağılım

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa’da bulunan toplam 650 MW kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Yarışma neticesinde toplamda yaklaşık 102 milyon euro katkı bedeli sağlandı.

