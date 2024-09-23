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3. Maden Kurtarma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Çayeli Bakır ve TÜPRAG, 3. Maden Kurtarma Yarışmasında en iyi takım ödülünü paylaşarak başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:11
3. Maden Kurtarma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

3. Maden Kurtarma Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması, madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarını gözler önüne serdi.

En İyi Takım Ödülü Çayeli Bakır ve TÜPRAG'ın

Bu yılki yarışmada Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG, en iyi takım ödülünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma, madencilik sektöründeki yetenekleri geliştirmek ve güvenlik bilincini artırmak amacıyla önemli bir platform sağladı.

Yarışma Hakkında

3. Maden Kurtarma Yarışması, katılımcılara madencilik operasyonları sırasında karşılaşabilecekleri zorlukları aşma becerilerini sergileme imkanı tanıdı. Bu tür etkinlikler, sektörün en yüksek güvenlik standartlarını benimsemesine ve geliştirmesine büyük katkıda bulunuyor.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü, Çayeli Bakır İşletmeleri ve TÜPRAG kazandı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 17-20 Eylül'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) ev sahipliğinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen 15 madencilik şirketinden 100'den fazla arama kurtarma personelinin katıldığı yarışma ile madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartları ortaya koyuldu.

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