DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,24%
ALTIN
5.769,02 0,45%
BITCOIN
3.842.777,02 2,38%

Kiğılı 12. Kez ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ Seçildi

Kiğılı, AYD ve AKADEMETRE Türkiye araştırmasında erkek giyim kategorisinde 12’nci kez ‘En Beğenilen Marka’ seçildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:56
Kiğılı 12. Kez ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ Seçildi

Kiğılı 12. Kez ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ Seçildi

Araştırma sonuçları ve sektör değerlendirmesi

Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile AKADEMETRE Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları’ araştırmasında erkek giyim kategorisinde 12’nci kez ‘En Beğenilen Marka’ seçildi.

Bu yılki sonuçlarla birlikte marka, erkek giyim sektöründe öne çıktı ve tüketicinin marka algısındaki yerini bir kez daha güçlendirdi.

Sena Suerdem, Kiğılı CEO’su, ödül ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘Erkek giyim kategorisinde 12’nci kez ‘En Beğenilen Marka’ seçilmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül, Kiğılı’ya duyulan güvenin ve yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz kalite anlayışının en yalın kanıtı. Tüketicinin beklentilerini doğru analiz edip yenilikçi adımlarla markamızı sürekli ileri taşıyoruz. Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolculuğun ne kadar sağlam temellere dayandığını bir kez daha gösteriyor. Aldığımız bu değerli ödül, geleceğe daha güçlü, daha iddialı ve daha motive bir şekilde ilerlememiz için önemli bir itici güç’

Açıklamada, Kiğılı’nın köklü marka mirasını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek tüketici deneyimini ve marka algısını sürekli yenilediği; yenilikçi koleksiyonlar, geniş mağaza ağı ve dijital kanallardaki güçlü varlığıyla erkek modasında öne çıktığı vurgulandı.

‘EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN PERAKENDE MARKALARI’ ARAŞTIRMASINDA KİĞILI, ERKEK GİYİM...

‘EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN PERAKENDE MARKALARI’ ARAŞTIRMASINDA KİĞILI, ERKEK GİYİM KATEGORİSİNDE 12’İNCİ KEZ ‘EN BEĞENİLEN MARKA’ SEÇİLDİ.

‘EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN PERAKENDE MARKALARI’ ARAŞTIRMASINDA KİĞILI, ERKEK GİYİM...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiğılı 12. Kez ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ Seçildi
2
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor
3
Türkerler'in Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Rüzgâr Yatırımı
4
Karacabey'de Çeltik Ekimi Yasaklandı: Manyas Barajı'ndaki Su Çekilmesi
5
Amasya'ya 170 milyon TL'lik asfalt plenti: Yıllık 55 milyon TL tasarruf
6
CANiK, Turquality'de 'Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan' Şampiyonu
7
Antalya'da Yılbaşı: Rus ve Avrupalı Turistler Dolulukta %90'ı Zorluyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027