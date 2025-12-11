Kiğılı 12. Kez ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ Seçildi

Araştırma sonuçları ve sektör değerlendirmesi

Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile AKADEMETRE Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları’ araştırmasında erkek giyim kategorisinde 12’nci kez ‘En Beğenilen Marka’ seçildi.

Bu yılki sonuçlarla birlikte marka, erkek giyim sektöründe öne çıktı ve tüketicinin marka algısındaki yerini bir kez daha güçlendirdi.

Sena Suerdem, Kiğılı CEO’su, ödül ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘Erkek giyim kategorisinde 12’nci kez ‘En Beğenilen Marka’ seçilmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül, Kiğılı’ya duyulan güvenin ve yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz kalite anlayışının en yalın kanıtı. Tüketicinin beklentilerini doğru analiz edip yenilikçi adımlarla markamızı sürekli ileri taşıyoruz. Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolculuğun ne kadar sağlam temellere dayandığını bir kez daha gösteriyor. Aldığımız bu değerli ödül, geleceğe daha güçlü, daha iddialı ve daha motive bir şekilde ilerlememiz için önemli bir itici güç’

Açıklamada, Kiğılı’nın köklü marka mirasını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek tüketici deneyimini ve marka algısını sürekli yenilediği; yenilikçi koleksiyonlar, geniş mağaza ağı ve dijital kanallardaki güçlü varlığıyla erkek modasında öne çıktığı vurgulandı.

