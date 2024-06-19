32 gün bekleyene 11 bin 824 TL karşılıksız ödeme! Bankalar resmen çıldırdı

Eğer Haziran ayında vadeli mevduat yatırımı düşünüyorsanız, bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre hesaplamalar yapabilirsiniz. Örneğin, 270.000 TL tutarında bir birikime sahipseniz ve 32 günlük bir vade süresi seçerseniz, farklı getirilere ulaşabilirsiniz.





VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ

Yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları, birikimlerini değerlendirmenin güvenli bir yoludur. Faiz oranları, yatırımcıların getiri miktarını belirler. İşte farklı faiz oranlarına sahip getiriler:

%54 Faiz Oranı: 11.824 TL

%53 Faiz Oranı: 11.605 TL

%52 Faiz Oranı: 11.386 TL

%51 Faiz Oranı: 11.167 TL

%50 Faiz Oranı: 10.948 TL

Bu hesaplamalar, yatırımcıların faiz oranlarını yakından takip etmeleri ve en uygun faiz oranlarını sunan bankaları tercih etmeleri gerektiğini gösteriyor. Vadeli mevduat hesabında yüksek kazanç sağlamak isteyenler, bankaların resmi internet sitelerindeki vadeli mevduat faizi sayfalarını ziyaret ederek güncel oranlara erişebilirler.