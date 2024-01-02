4A 4B 4C emeklileri hemen hesabınıza bakın! 5000 TL'lik sürpriz ödeme yapılmış olabilir!

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan özel bir ödeme ile çiftçi ve çalışan emekliler için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan 4A, 4B, 4C emeklilik kategorilerinde yer alan ve halen çalışan emeklilere, tam 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu önemli adım, 4 milyon 680 bin çalışan emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu ikramiye, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Emeklilerin uzun süredir beklediği bu ödemeler, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplarına aktarılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'ndan geçen teklif, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 2 gün içinde çalışan emeklilerin hesaplarına aktarılacak" dedi. Ayrıca, ödemenin 27 Aralık Çarşamba günü kabul edildiği, ve 29 Aralık Cuma günü itibariyle çalışan emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.





Çalışan emekliler, 4A, 4B, 4C kapsamında olup olmadıklarını kontrol ederek, bu müjdeli ikramiyeden nasıl yararlanacaklarını araştırıyor. Emekli olan ve hala çalışan emekliler ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan Bağ-Kur'lu esnaflar, 5 bin TL ikramiye ödemesinden faydalanabilecekler.

Bu beklenen ikramiye, mobil uygulama, müşteri hizmetleri veya ATM üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Bu karar, çalışan emeklileri maddi olarak destekleyerek ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayacak. Emekliler, Resmi Gazete kararıyla birlikte 29 Aralık'ta hesaplarında görecekleri 5 bin TL ikramiyeyi heyecanla bekliyor.