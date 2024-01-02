4A 4B 4C emeklileri hemen hesabınıza bakın! 5000 TL'lik sürpriz ödeme yapılmış olabilir!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye geliyor! Hesabınızı hemen kontrol edin!

4A 4B 4C emeklileri hemen hesabınıza bakın! 5000 TL'lik sürpriz ödeme yapılmış olabilir!
Yayın Tarihi:

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan özel bir ödeme ile çiftçi ve çalışan emekliler için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan 4A, 4B, 4C emeklilik kategorilerinde yer alan ve halen çalışan emeklilere, tam 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu önemli adım, 4 milyon 680 bin çalışan emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu ikramiye, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Emeklilerin uzun süredir beklediği bu ödemeler, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplarına aktarılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'ndan geçen teklif, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 2 gün içinde çalışan emeklilerin hesaplarına aktarılacak" dedi. Ayrıca, ödemenin 27 Aralık Çarşamba günü kabul edildiği, ve 29 Aralık Cuma günü itibariyle çalışan emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.

çalışan emeklilere 5000 tl müjdesi

Çalışan emekliler, 4A, 4B, 4C kapsamında olup olmadıklarını kontrol ederek, bu müjdeli ikramiyeden nasıl yararlanacaklarını araştırıyor. Emekli olan ve hala çalışan emekliler ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan Bağ-Kur'lu esnaflar, 5 bin TL ikramiye ödemesinden faydalanabilecekler.

Bu beklenen ikramiye, mobil uygulama, müşteri hizmetleri veya ATM üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Bu karar, çalışan emeklileri maddi olarak destekleyerek ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayacak. Emekliler, Resmi Gazete kararıyla birlikte 29 Aralık'ta hesaplarında görecekleri 5 bin TL ikramiyeyi heyecanla bekliyor.

Öne Çıkanlar
Sinema dünyası karıştı! Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a olay sözler: Okuyanlar inanamadı Sinema dünyası karıştı! Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a olay sözler: Okuyanlar inanamadı
Grip olduğunuzu bile unuttacak mucize! Bir bardak içip inanılmaz sonucu görün Grip olduğunuzu bile unuttacak mucize! Bir bardak içip inanılmaz sonucu görün
Milyonlarca vatandaşa gün doğdu! Tek koşulla 3 bin 912 TL yardım parası ödenecek Milyonlarca vatandaşa gün doğdu! Tek koşulla 3 bin 912 TL yardım parası ödenecek
Çok Okunanlar
Listede adı soyadı olanlar 5.100 TL'lik ödemeyi kaptı! Bakanlık tıkır tıkır ödüyor Listede adı soyadı olanlar 5.100 TL'lik ödemeyi kaptı! Bakanlık tıkır tıkır ödüyor İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı İlk evini alacaklara TOKİ'den müjde var! Piyasanın yarı fiyatına ev sahibi olmanın yolu açıldı TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı! TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı! Milyonlarca vatandaşa gün doğdu! Tek koşulla 3 bin 912 TL yardım parası ödenecek Milyonlarca vatandaşa gün doğdu! Tek koşulla 3 bin 912 TL yardım parası ödenecek Başvuru için son 48 saat! Erteleyenler tam 50 bin TL fazladan ödeyecek! Başvuru için son 48 saat! Erteleyenler tam 50 bin TL fazladan ödeyecek! GSS borcu olanlara Bakanlık'tan sürpriz! 12 ay boyunca geçerli olacak GSS borcu olanlara Bakanlık'tan sürpriz! 12 ay boyunca geçerli olacak