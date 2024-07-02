4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı maaş artışını büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Beklenen maaş artış oranı yayınlansa da kesin ve net maaş artış oranı 5 gün sonra belirlenecek. TÜİK'in haziran ayındaki enflasyon açıklaması emekli maaşı artışında kilit rol oynayacak. Ancak emeklilerin sevincini gölgeleyen başka bir haber daha ortaya çıktı. Bazı emekliler için temmuz ayında ‘sıfır artış’ yaşanacak. Özellikle asli maaşı 8 bin TL'nin altında olan emekliler perişan olacak. İşte; Temmuz ayında emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler..

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur emeklisi maaş zammını bekliyor. Fakat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal katılımın olmayacağını açıklaması emeklilerde endişe yarattı. Şu anda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve temel maaş düzenlemesi ihtimalinde.

"Temmuz ayına ilişkin artan beklentiler ve refah payı tartışmaları"





Bakan Vedat Işıkhan, bir açıklamasında temmuz ayında emekli maaşları için herhangi bir sosyal bileşen eklenmeyeceğini söyledi. Bu durum özellikle temel maaşları düşük olan emekliler için talihsiz bir durumdu. Halihazırda Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle asli maaşı 8 bin TL'nin altında olan emeklilerin maaşları altı ay daha 10 bin TL'ye çıkarılacak. Uzmanlar, yeni temel maaş düzenlemelerinin gündemde olduğunu ve asgari emekli maaşının ise 12 bin 500 TL'ye yükselebileceğini düşünüyor.

Kök maaş hesaplanması ve tehlikesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Dr. Okan Güray Bülbül, düzenli maaşlara ilişkin önemli bir açıklama yaparken, konuşmasında "Yaklaşık olarak 3,7 milyon emeklinin temel emekli maaşlarına çok az zam alma veya hiç zam almama riskiyle karşı karşıya olduğunu" ifade ederek, "Parlamento oturum halinde olduğundan bu konuda ilerleme görmeyi umuyoruz" diye ekledi.