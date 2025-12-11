DOLAR
Adlıhan Dere: 'Gücümüz birlikten, bereket yerli üretimden gelir'

Adlıhan Dere, 12–18 Aralık Yerli Malı Haftası'nda yerel ürünleri tercih çağrısı yaparak yerli üretimin esnaf ve ülke ekonomisine katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:22
TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 12–18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, yerli üretimin esnafın emeğine ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirterek vatandaşları yerel ürünleri tercih etmeye davet etti.

"Yerli üretimin gücü esnafımızdır"

AESOB Başkanı Dere, esnaf ve sanatkarların yerli üretim sürecindeki rolüne değinerek, "Yerli ürünlerin arkasında esnaf ve sanatkarlarımızın alın teri, emeği ve tecrübesi bulunur. Mahalle esnafımız hem üretimin hem de güvenilir tedarikin en önemli parçasıdır. Bu nedenle milli üretime yönelen her tercih, doğrudan esnafımıza ve ülkemizin ekonomisine katkı sunar" ifadelerini kullandı. Dere, yerli ürün tercihinin aile işletmelerinin ayakta kalmasına ve ekonomiye destek sağladığını vurguladı.

"Yerli üretim, ustanın emeği ve milletin bereketidir"

Yerli malı bilincinin toplumda güçlenmesi için esnaf teşkilatının sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini aktaran Başkan Dere, "Yerli üretim; ekonomik bağımsızlığa, güçlü istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir adımdır. Etikette ‘Yerli Üretim’ işaretini görmek, o ürünün bu ülkenin toprağından, tezgahından, ustasından çıktığını gösterir. Vatandaşlarımızın yerli üretime yönelmesi; bereketin artmasına, üretim zincirinin güçlenmesine ve şehir ekonomilerinin canlanmasına katkı sağlar."

Yerli Malı Haftası’nda teşekkür ve birlik çağrısı

Başkan Adlıhan Dere, ulusal üretimin güçlenmesine yönelik her adımın ülkenin geleceğine uzun vadeli katkılar sunduğunu hatırlatarak üretimden hizmete kadar emek veren tüm esnafa teşekkür etti. Dere, "Yerli Malı Haftası, üretim gücümüzü hatırlatan önemli bir gündemdir. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, bereketimizi ve üretim gücümüzü daim eylesin" sözleriyle birlik ve bereket mesajı verdi.

