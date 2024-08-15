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EMOD Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Roaming Dönemini Başlatıyor

EMOD, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarında sıkı iş birliği ile roaming dönemini başlatıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:45
EMOD Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Roaming Dönemini Başlatıyor

EMOD'un Roaming Dönemi

Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu olan Emobilite Operatörleri Derneği (EMOD), artık tüm şarj istasyonlarından tek bir üyelikle hizmet alınmasını sağlayarak "roaming" dönemini başlatıyor.

Uygulamanın Getirileri

EMOD'dan yapılan açıklamada, bu gelişmenin elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulandı. Ayrıca, bu uygulama sayesinde Türkiye'deki emobilite sisteminin Avrupa'daki benzer uygulamalarla rekabet edebilir bir düzeye ulaşacağı öngörülüyor.

Pınar'dan Önemli Mesajlar

EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Roaming sisteminin hayata geçirilmesinin elektrikli araç kullanımını artıracağını ifade eden Pınar, "Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alacaklar. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

İş Birliği ve Gelecek Planları

Pınar, roaming sisteminin hayata geçirilmesi sürecinde sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği yürütüldüğünü ve yakın gelecekte somut adımlar atılacağını kaydetti. Ayrıca, ilgili düzenleyici kurumlarla da başvuruların yapılacağı belirtildi.

Sektörde Kalite Artışı

Pınar, bu sistemin elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına ulaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra, sektör genelinde hizmet kalitesini artıracağına da dikkat çekti.

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