7500 TL maaş alanlar yaşadı! 1 değil 3'lü zam kapıda

Bu, insanların emekli maaşlarına, memur maaşlarına ve asgari ücret artışlarına heyecanla beklediği Aralık ayının gelmesiyle başladı. Asgari ücret artışında enflasyon referans alınıyor ancak memur ve emekliler için bu veri maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. Artan enflasyon nedeniyle hükümet yakın zamanda enflasyon rakamlarına sosyal faktörleri de ekleyerek yeni maaşlara karar verdi. Ayrıca emeklilik temel maaşı ve emeklilik temel maaş sözleşmesi de imzalanacak.

EMEKLİ ZAMMI SÜRECİNDE REFAH PAYI ÇALIŞMASI

Gazeteci Faruk Erdem'in Yeni Asır'da yayınladığı haberine göre; hükümet bu yıl maaşları enflasyonun üzerine çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Ocak ayındaki artışlar arasında hem asgari ücretli işçiler hem de milyonlarca emekli için artan sosyal yardımlar yer alıyor. Bu oranın neye benzeyeceği çeşitli formüllerle belirlenir.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Böylece beş aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 oldu. Ayrıca Ocak ayının başlarında Aralık ayı enflasyonunun da ekleneceği biliniyor. 6 aylık fiyatlar görüntülenecektir. Türkiye'nin ekonomik yol haritası Orta Vadeli Program'ın öngörülerine göre bu oranın 2023 yılının ikinci yarısında yüzde 38-40 aralığında olması bekleniyor.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN EMEKLİ ZAM ORANI ENFLASYON ÜZERİNDE TUTULDU

Bağ-Kur ve SSK'lıların mekli maaşlarına, altı aylık enflasyon oranına göre Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Altı aylık enflasyon SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Son yıllarda, altı aylık enflasyona sürekli olarak refahın bir kısmı eklendi. Bu, emekli maaşı artışlarının her zaman enflasyon oranını aştığı anlamına geliyor. Ocak 2023'te yüzde 15 olan altı aylık enflasyon yüzde 30'da tamamlanırken, emekli maaşı artışı 2023 Temmuz'da yüzde 17'den yüzde 25'e çıkarıldı. Bu şekilde nihai artış oranı belirlenmiş oldu.

"Ocak tablosunda listelenen 3 formül"

2024'teki emekli maaşı artışları tartışmalı ancak gelecek yılın ilk altı ayı için geçerli olacak yeni emeklilik düzenlemelerinde 3'lü bir formül düşünülüyor. Enflasyonun altı aylık dönemde %38 ila %40 arasında seyrettiği ancak %50'ye ulaşması bekleniyor ve emekli maaşı zammı da geçerli olacak. Bu ilk ifade olarak karşımıza çıkıyor.





ASGARİ EMEKLİLİK MAAŞ MİKTARI NEDİR?

Son dönemde uygulamaya konulan ikinci yöntem ise bu miktarın emeklilerin temel maaşına yükseltilmesidir. Sonuçta asgari emekli maaşı 7.500 TL şeklinde belirlendi. Emeklilere yönelik yeni temel maaş artışıyla bu rakamın 10.000-11.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Emekli maaşındaki artışın asıl maaştan az olması halinde Maliye Bakanlığı desteği devreye girecek. Emeklilerin maaşları, 10 bin ila 11 bin lira aralığında olması beklenen temel maaşa kadar kademeli olarak artırılacak.

Üçüncü yöntem ise asli maaşa eklenen asli maaşın kademeli olarak iyileştirilmesidir. Bu formül tabloda da listelenmiştir. Bu nedenle aylık asgari ücretten başlamak üzere maaş kademeli olarak artırılacak. Bu ilave artışların tümü, Ocak ayında altı aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından mevzuatla hayata geçirilecek. Bu nedenle emeklinin maaşı Ocak ayında yeni vergi oranına göre artırılarak hesaba yansıtılacak.

"Emeklilik sonrası maaş hesaplaması"

Burada altı aylık enflasyon oranının bir önceki zam miktarını aşan kısmı "memur enflasyon farkı"dır. İlk olarak toplu iş sözleşmesinde yer alan artış tutarı memur ve emekli memur maaşlarına uygulanarak bu tutar enflasyon farkında memurların son beş aylık emekli maaşı artış oranı yüzde 45 oldu.

Emekliler maaşlarını nakit olarak alacak ve aylık tutar, yeni maaş artışlarının ardından Ocak ayında ödenecek. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri Ocak ayında daha yüksek maaş alacak. Memurlar 15 Ocak'ta hem farkı hem de maaş artışını alacak. Emekli memur maaşları her ayın 1'inden 5'ine kadar ödenmekte olup, takvim belirlenerek aradaki fark ayın ikinci yarısında ödenecektir.