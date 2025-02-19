8. Türkiye Jeotermal Kongresi Başladı: Enerji ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

8. Türkiye Jeotermal Kongresi Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin 2024 yılı elektrik üretiminin yaklaşık 350 teravatsaat olduğunu belirtti. Tancan, "Elektriğimizin yaklaşık 11,2 teravatsaatini jeotermal santrallerimizden ürettik." dedi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 8. Türkiye Jeotermal Kongresi, jeotermal enerji sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri mühendisler, bilim insanları, yatırımcılar ve kamu-özel sektör çalışanları ile bir araya getiriyor.

Türkiye’nin Enerji Talebi ve Geleceği

Tancan, kongrede yaptığı açılış konuşmasında, 2023 sonu itibarıyla Türkiye'nin birincil enerji arzının 158 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) olduğunu ve ülkenin enerji talebinin 2035'e kadar 205 milyon TEP değerine ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı. "Jeotermal enerji tesislerinin kurulu güç içindeki payı yüzde 1,5. Yaklaşık 1734 megavat jeotermal kurulu gücümüz var." diyerek mevcut durumunu açıkladı.

Tancan, Türkiye'nin elektrik talebinin 2035'e kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 artış göstererek 510 teravatsaate ulaşacağını, bunun ardından 2035-2055 döneminde yıllık ortalama artışın 5,2 seviyesine yükselerek 1406 teravatsaate ulaşmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, 2024 için 65,6 milyar ABD doları enerji ithalatı ödeneceğini vurguladı.

Yerli Kaynakların Önemi ve Gelecek Politikasının Çizilmesi

Tancan, yerli kaynakların kullanımı ve ülkenin enerji bağımsızlığı konularına dikkat çekerek, "Birincil enerji arzı içerisindeki yerli kaynaklara ait pay yüzde 31 olup enerji ithalatını azaltmak için çaba sarf ediyoruz." dedi. Hedeflerinin 2035 yılına kadar dışa bağımlılık oranını yüzde 59,4'e düşürmek olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Milli Enerji ve Maden Politikası dahilinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik stratejiler benimsendiğini belirten Tancan, jeotermal kaynaklı tesislere özel bir önem verileceğini ifade etti.

Jeotermal Enerji Sektöründeki Başarılar

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye’nin jeotermal enerji yatırımlarıyla arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirtti. "Jeotermalde bugün itibarıyla 1730 megavat kurulu güce eriştik. Dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sıraya geldik" şeklinde konuştu.

Şentürk, bu yılki hedefler arasında jeotermal kaynaklardan gübre elde etmek olduğunu da vurguladı. Bunun yanı sıra, jeotermal kaynakların içinde bulunan değerli maden ve minerallerin tarımda kullanılması için araştırmaların sürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz örneklerle, Endonezya’nın başarılı çalışmalara imza attığını ve Türkiye'nin de benzer projelerde ilerleme kaydettiğini duyurdu.