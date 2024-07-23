81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

Türkiye’deki kuyumculuk sektörü, altın yatırımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle kesme altın olarak bilinen ve sıklıkla tercih edilen altın türleri hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür altınların dolandırıcılık riskine açık olabileceğine ve güvenilirliğinin sorgulanabileceğine dikkat çekiyor.

Antalya'da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Halil Güvençoğlu, kesme altınların özellikle üzerinde patent veya seri numarası bulunmadığı için güvenilirlik açısından sorun yaratabileceğini belirtiyor. Güvençoğlu, “Kesme olarak tabir edilen altına olan talep artıyor; ancak biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmayan bu altınların satışı sırasında sorun yaşanabiliyor. Bu tür sorunların yaşanmaması için paketli altın alınması daha güvenli olur” şeklinde konuştu.





25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz ise kesme altınların ayarının düşük olabileceğine ve bu durumun dolandırıcılığa neden olabileceğine dikkat çekti. Yılmaz, “Halk arasında ucuz altın diye bir inanış var, ama gerçekte böyle bir şey yok. Kesme altına olan talep çok fazla; ancak bu altın türünün ayarının düşük olması dolayısıyla dolandırıcılığa müsait bir durum olabilir. Bu testlerle altının gerçek ayarını anlamak mümkün oluyor. Ancak bu işlemi sadece profesyonel kuyumcular yapabilir” dedi.

Paketli altınlar, seri numarası ve üretici firmasının bilgilerini taşıdığı için daha güvenilir bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu tür altınlar, doğruluğunu kanıtlamada daha kolay ve sorunsuz bir seçenek sunuyor. Kesme altınların aksine, paketli altınların alım ve satımı sırasında daha az sorun yaşanması bekleniyor.





Altına yatırım yaparken, dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri de altının ayarı ve güvenilirliğidir. Uzmanlar, altın alırken sadece profesyonel kuyumculardan hizmet alınmasını ve paketli altınların tercih edilmesini öneriyor. Bu, hem dolandırıcılık riskini azaltır hem de yatırımın güvenliğini sağlar.

Altın yatırımı yapmadan önce detaylı bilgi almak ve uzmanların önerilerini dikkate almak, hem güvenilirliği hem de yatırımın başarısını garanti altına almak açısından kritik önem taşıyor.