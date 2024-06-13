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90 gün ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Genç yaşlı başvuran herkese verilecek

Vakıfbank, müşterileri için bayram kampanyası düzenledi. 100.000 TL tutarında ücretsiz müşteri kredisi 3 ay ödeme ertelemeli şeklinde sunulmaktadır.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 23:14
90 gün ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Genç yaşlı başvuran herkese verilecek

Kurban Bayramı yaklaşırken bankalar da bayram kredisi yarışına girdiler. Kamu ve özel sektör bankaları çeşitli tüketici kredisi programları başlattı. Ama Vakıfbank'ın yeni kredi programı dikkat çekti. Vakıfbank, düşük faizli banka hesap programıyla müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Vakıfbank müşterilerine sunulan düşük faizli kredilerde 3 ay geri ödeme süresi bulunmaktadır.

Kamu bankalarından Vakıfbank, Kurban Bayramı öncesinde müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler aldı. Yeni tatil kredisi programını açıklarken, düşük maliyetli ihtiyaç kredileri sunuyor. Kurban Bayramı öncesinde büyük çaplı bir projeye imza atan Vakıfbank'ın yeni kredi limiti 100 bin TL şeklinde belirlendi. Aynı zamanda Kurban Bayramı yardımından yararlanmak isteyenler 3 aylık ödeme muafiyetinden de yararlanabiliyor. Vakıfbank Kurban Bayramı yeni kredisinin detayları ve faiz tablosu detayda..

VAKIFBANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ

90 gün ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Yeni kredi programına katılan Vakıfbank, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan müşterilerine 100.000 TL'ye kadar küçük banka kredisi sunacak. Vakıfbank kredi faiz oranlarının müşterinin kredi notuna göre değişmekte olduğu belirtildi. Ancak Vakıfbank, özel bankalar ile diğer kamu bankalarının arasında en düşük faiz oranlarıyla kredi veren bankadır.

Ayrıca Vakıfbank kredi geri ödeme koşulları da oldukça basittir. Bayram için borç almak isteyen herkes Vakıfbank müşterisi olması halinde kredi kartı olmadan kredi alabilmektedir. Vakıfbank'ın yeni tatil kredileri tüm bankaların istediği şartlara göre talep ediliyor.

"Sadece 5 dakikada onay"

Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan ve daha esnek çözümler sunan bir kamu bankası olan Vakıfbank, yeni kredileri hızlı onayla sunuyor. İster telefon bankacılığından, ister internet bankacılığından başvuru yapın, sadece 5 dakikada kredi onayını alabilirsiniz. Bayram öncesinde müşterilerine 100.000 TL'ye varan yeni finansman seçenekleri sunan Vakıfbank, bu finansman paketiyle rakiplerinden ayrışıyor.

Vakıfbank'ın yeni bankacılık paketinden yararlanmak isteyen müşteriler, başvuruyu mobil bankacılık ile internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca Vakıfbank'ın bu finansman paketi 24 ay vade ve 3 ay boyunca ödemeleri gözden geçirme olanağıyla sunuluyor. Bu nedenle düşük aylık ödemelerle ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz Vakıfbank müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi paketi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz..

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