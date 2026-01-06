A101 e-ticarette büyüyor: Düzce Cumayeri'nde yeni depo ile kapasite %40 arttı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:45
Türkiye’nin 81 ilindeki 13 bini aşkın mağazasıyla perakende sektörünün önde gelen zincirlerinden olan A101, dijitalleşme ve tekno-perakendecilik vizyonu doğrultusunda e-ticaret yatırımlarını büyütüyor.

Yeni depo ile lojistik kapasitesinde %40 artış

Operasyonlarını çeşitlendiren A101, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yeni e-ticaret deposunu devreye alarak lojistik kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yeni tesisle A101’in toplam e-ticaret depo sayısı 2’ye yükselirken, toplam depo kapasitesi %40 oranında arttı. Bu adımın e-ticaret sipariş operasyonlarının hız ve erişilebilirlik açısından güçlenmesini hedeflediği belirtildi.

Tesis, tam kapsamlı yangın güvenlik sistemleri ile donatıldı ve A101’in operasyonel verimlilik ile iş güvenliği standartlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.

Hızlı teslimat ve gelişmiş stok yönetimi hedefi

Yeni depo, artan online talebe hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle e-ticaret operasyonlarına ivme kazandıracak. Tesis, başta Batı Karadeniz ve Marmara olmak üzere geniş bir bölgeye daha hızlı teslimat imkanı sağlayacak; rota optimizasyonu, stok yönetimi ve müşteri deneyiminde katma değer oluşturma misyonu taşıyor.

Depoda uygulanan gelişmiş stok yönetimi ve talep tahmini modelleri, ürün bulunurluğunu artırarak müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir lojistik ve dijitalleşme odaklı yatırım

Yeni e-ticaret deposu, A101’in sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının önemli bir halkası olarak öne çıkıyor. Tesis, enerji verimliliği, süreç optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonuna dayalı altyapısıyla daha düşük karbon ayak izi ve kaynak verimliliği sağlamayı hedefliyor.

A101’in, e-ticaretteki büyüme kararlılığını sürdüreceği ve sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu, geleceğe hazır bir lojistik ekosistemi geliştirmeye yönelik yatırımlarına devam edeceği ifade edildi.

