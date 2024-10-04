AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, TEKNOFEST'te Sanayi Komisyonunu Ağırladı

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, TEKNOFEST'te Komisyon Üyeleriyle Buluştu

Anadolu Ajansı'nın (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST’te önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Sanayi Komisyonu Üyeleriyle Ziyaret

Karagöz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyelerini AA'nın TEKNOFEST standında ağırladı. Ziyaret sırasında endüstriyel gelişim ve teknolojik ilerlemeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın inovasyona olan bağlılığını ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ortada), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank (sol 4) ve beraberindeki komisyon üyelerini AA'nın TEKNOFEST standında ağırladı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ortada), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank (sol 4) ve beraberindeki komisyon üyelerini AA'nın TEKNOFEST standında ağırladı.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ortada), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank (sol 4) ve beraberindeki komisyon üyelerini AA'nın TEKNOFEST standında ağırladı.