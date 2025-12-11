Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası ihalesi 25 Aralık 2025'te

Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası için ihale süreci başladı

İhale ve proje ayrıntıları

Konya’nın Kulu ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi yeni yapılacak hizmet binası, depo binası ve çevre düzenlemesi inşaatı için ihale ilanı yayımladı.

İhale, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tesis, Ankara yolu üzerindeki eski polis lojmanları olarak kullanılan alana inşa edilecek ve toplam 5 bin 654 metrekare arsa üzerinde yapılacak.

Yeni tesis ile ilçedeki tarımsal hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YENİ HİZMET BİNASI TOPLAM 5 BİN 654 METREKARE ARSA ÜZERİNDE YAPILACAK TESİS İLE İLÇEDEKİ TARIMSAL HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.