DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası ihalesi 25 Aralık 2025'te

Konya’nın Kulu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin yeni hizmet binası, depo binası ve çevre düzenlemesi inşaatı için ihale 25 Aralık 2025'te; tesis 5 bin 654 metrekare arsa üzerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:58
Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası ihalesi 25 Aralık 2025'te

Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binası için ihale süreci başladı

İhale ve proje ayrıntıları

Konya’nın Kulu ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi yeni yapılacak hizmet binası, depo binası ve çevre düzenlemesi inşaatı için ihale ilanı yayımladı.

İhale, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tesis, Ankara yolu üzerindeki eski polis lojmanları olarak kullanılan alana inşa edilecek ve toplam 5 bin 654 metrekare arsa üzerinde yapılacak.

Yeni tesis ile ilçedeki tarımsal hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YENİ HİZMET BİNASI TOPLAM 5 BİN 654...

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YENİ HİZMET BİNASI TOPLAM 5 BİN 654 METREKARE ARSA ÜZERİNDE YAPILACAK TESİS İLE İLÇEDEKİ TARIMSAL HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

KULU TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BAŞKANI MENDERES ORHAN, "KULU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ YÜRÜTÜLEN...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Yağmura Rağmen Üzüm Hasadı Sürüyor - Red Globe ve Sultaniye
2
Vatandaşlık Maaşı: Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel Detayları Açıkladı
3
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor
4
Karacabey'de Çeltik Ekimi Yasaklandı: Manyas Barajı'ndaki Su Çekilmesi
5
TR83 Bölgesi'nde Akademik Girişimcilik Güçleniyor — OKA Destekli Eğitim
6
Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi
7
Rus Rublesi ve Moskova Borsası İyimserlik ile Değer Kazanıyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?