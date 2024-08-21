Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB Gaz Depolarında Hedef Doluluk Oranına Erken Ulaştı

AB ülkeleri, 1 Kasım'a kadar hedeflenen gaz depolama doluluğuna 10 hafta önce ulaşarak kışa hazır olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:58
AB Gaz Depolarında Hedef Doluluk Oranına Erken Ulaştı

AB Gaz Depolarındaki Hedef Gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, hedeflenen gaz depoları doluluk oranına 1 Kasım tarihinden 10 hafta önce ulaştı. 1 Kasım'da %90 doluluk hedefleyen AB, bu hedefe 19 Ağustos itibarıyla %90,02 seviyesinde ulaştı.

Arz Güvenliği İçin Önemli Bir Başarı

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kış aylarında arz güvenliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılında yürürlüğe giren Gaz Depolama Yönetmeliği hatırlatıldı. Bu yönetmelik gereği, her yıl depo tesislerinin en az %90 oranında doluluk sağlaması zorunlu kılındı.

Komisyon Üyesinden Açıklama

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, bu yıl bir kez daha 1 Kasım tarihinden önce hedefe ulaşmanın önemli olduğunu belirtti. Simson, "Bu, son iki buçuk yıl içindeki yoğun çalışmalarımız sonucunda AB'nin yaklaşan kışa hazır olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda gaz depolama seviyelerinin yeterince yüksek kalması ve enerji verimliliğinin artırılması konularına odaklanmaya devam edeceğiz," dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Etkileri

AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde doğal gaz ihtiyaçlarının %40'ını Rusya'dan karşılarken, savaş sonrası bu oran %8'e kadar düştü. Bu durum, AB'nin gaz güvenliğini artırma çabalarını daha da önemli hale getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!