AB Gaz Depolarında Hedef Doluluk Oranına Erken Ulaştı

AB Gaz Depolarındaki Hedef Gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, hedeflenen gaz depoları doluluk oranına 1 Kasım tarihinden 10 hafta önce ulaştı. 1 Kasım'da %90 doluluk hedefleyen AB, bu hedefe 19 Ağustos itibarıyla %90,02 seviyesinde ulaştı.

Arz Güvenliği İçin Önemli Bir Başarı

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kış aylarında arz güvenliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılında yürürlüğe giren Gaz Depolama Yönetmeliği hatırlatıldı. Bu yönetmelik gereği, her yıl depo tesislerinin en az %90 oranında doluluk sağlaması zorunlu kılındı.

Komisyon Üyesinden Açıklama

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, bu yıl bir kez daha 1 Kasım tarihinden önce hedefe ulaşmanın önemli olduğunu belirtti. Simson, "Bu, son iki buçuk yıl içindeki yoğun çalışmalarımız sonucunda AB'nin yaklaşan kışa hazır olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda gaz depolama seviyelerinin yeterince yüksek kalması ve enerji verimliliğinin artırılması konularına odaklanmaya devam edeceğiz," dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Etkileri

AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde doğal gaz ihtiyaçlarının %40'ını Rusya'dan karşılarken, savaş sonrası bu oran %8'e kadar düştü. Bu durum, AB'nin gaz güvenliğini artırma çabalarını daha da önemli hale getirdi.