AB, Hindistan ile Savunma, Teknoloji ve Ticareti Güçlendirecek

AB Komisyonu, Hindistan ile savunma, teknoloji ve ticarette işbirliğini artıracak yeni stratejisini açıkladı; STA müzakerelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:43
AB, Hindistan ile Savunma, Teknoloji ve Ticareti Güçlendirecek

AB, Hindistan ile Savunma, Teknoloji ve Ticareti Güçlendirecek

Avrupa Birliği (AB), Hindistan ile ilişkilerini yeni bir stratejiyle büyütmeyi amaçlıyor. AB Komisyonu tarafından açıklanan planda, savunma, teknoloji ve ticaret öncelikli alanlar olarak öne çıkıyor.

Ticaret ve yatırımlar ön planda

Strateji kapsamında ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor. Özellikle devam eden serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Tedarik zincirleri ve kritik teknolojiler

Plan, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine, kritik yeni teknolojilerin teşvik edilmesine ve dijital işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıyor. Açıklamada iki tarafın ekonomik güvenliklerini ortak biçimde güçlendireceği belirtiliyor.

Güvenlik ve savunma işbirliği genişliyor

Güvenlik ve savunma ekseninde işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Kriz yönetimi, deniz güvenliği, siber savunma ve terörle mücadele başta olmak üzere stratejik alanlarda artan istişareler ve ortak girişimler planlanıyor. Savunma sanayi işbirliği; üretim ve teknolojik yeteneklerin artırılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve inovasyonun teşvik edilmesine odaklanacak.

Ayrıca hibrit tehditlerle mücadele, uzay güvenliği ve "Rusya'nın gölge filosu" ile yaptırımlar konusundaki görüşmelerin yoğunlaştırılacağı ifade ediliyor.

STA müzakerelerinin geçmişi

AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri ilk olarak 2007'de başlatılmış, 2013'te askıya alınmıştı. 2022'de müzakerelere yeniden başlama kararı alınmıştı ve şimdi yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun stratejisi, iki tarafın karşılıklı çıkarlarını pekiştirirken bölgesel ve küresel güvenlik ile ekonomik dayanıklılığı da güçlendirmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Alış/Satış Rakamları
3
Bayraktar: Türkiye-Çin Enerji İşbirliği — Trakya, Offshore Rüzgar ve Batarya
4
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor
5
Osmaniye'de Tescilli Yer Fıstığı Hasadı Başladı — 127 Bin Dekarda Rekolte Beklentisi
6
Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi
7
İngiltere'de Yıllık Enflasyon Ağustosta %3,8'de Sabit Kaldı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa