AB, Hindistan ile Savunma, Teknoloji ve Ticareti Güçlendirecek

Avrupa Birliği (AB), Hindistan ile ilişkilerini yeni bir stratejiyle büyütmeyi amaçlıyor. AB Komisyonu tarafından açıklanan planda, savunma, teknoloji ve ticaret öncelikli alanlar olarak öne çıkıyor.

Ticaret ve yatırımlar ön planda

Strateji kapsamında ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor. Özellikle devam eden serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Tedarik zincirleri ve kritik teknolojiler

Plan, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine, kritik yeni teknolojilerin teşvik edilmesine ve dijital işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıyor. Açıklamada iki tarafın ekonomik güvenliklerini ortak biçimde güçlendireceği belirtiliyor.

Güvenlik ve savunma işbirliği genişliyor

Güvenlik ve savunma ekseninde işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Kriz yönetimi, deniz güvenliği, siber savunma ve terörle mücadele başta olmak üzere stratejik alanlarda artan istişareler ve ortak girişimler planlanıyor. Savunma sanayi işbirliği; üretim ve teknolojik yeteneklerin artırılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve inovasyonun teşvik edilmesine odaklanacak.

Ayrıca hibrit tehditlerle mücadele, uzay güvenliği ve "Rusya'nın gölge filosu" ile yaptırımlar konusundaki görüşmelerin yoğunlaştırılacağı ifade ediliyor.

STA müzakerelerinin geçmişi

AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri ilk olarak 2007'de başlatılmış, 2013'te askıya alınmıştı. 2022'de müzakerelere yeniden başlama kararı alınmıştı ve şimdi yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun stratejisi, iki tarafın karşılıklı çıkarlarını pekiştirirken bölgesel ve küresel güvenlik ile ekonomik dayanıklılığı da güçlendirmeyi amaçlıyor.