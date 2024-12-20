AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

AB, Mısır'a 1 Milyar Avro Destek Açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisinin güçlenmesi adına 1 milyar avro destek sağlama kararı almış bulunmaktadır. AB Komisyonu, bu kapsamda hazırlanan makro finansal yardım paketinin bir parçası olarak Mısır'a verilecek olan 1 milyar avroluk kredi ile ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.

Mali Destek ve Politika Şartları

Açıklama da, Mısır'ın bu mali destek için gerekli olan politika şartlarını başarıyla yerine getirdiği vurgulandı ve ödemenin yakın bir zamanda, birkaç gün içinde gerçekleşeceği belirtildi. Bu mali yardımın, Mısır'ın finansman gereksinimlerinin bir kısmını karşılayarak makroekonomik istikrarı sağlamasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca, AB kurumlarının 4 milyar avroluk ikinci destek paketi üzerinde de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekildi. AB Komisyonu, geçtiğimiz mart ayında Mısır'a toplamda 5 milyar avro tutarında bir mali yardım teklifi sunmuştu.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi adına 1 milyar avro ödeme kararı aldık." ifadelerine yer verdi. Von der Leyen, bu yıl Kahire'de imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşması çerçevesinde Mısır ekonomisine destek verme kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.