DOLAR
35,18 -0,26%
EURO
36,69 -0,62%
ALTIN
2.944,41 -0,38%
BITCOIN
3.358.954,96 1,3%

AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği, Mısır'a 1 milyar avro kredi desteği vereceğini açıkladı. Bu destek, ülkenin ekonomik istikrarını sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:19
AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

AB, Mısır'a 1 Milyar Avro Destek Açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisinin güçlenmesi adına 1 milyar avro destek sağlama kararı almış bulunmaktadır. AB Komisyonu, bu kapsamda hazırlanan makro finansal yardım paketinin bir parçası olarak Mısır'a verilecek olan 1 milyar avroluk kredi ile ilgili detayları kamuoyuna duyurdu.

Mali Destek ve Politika Şartları

Açıklama da, Mısır'ın bu mali destek için gerekli olan politika şartlarını başarıyla yerine getirdiği vurgulandı ve ödemenin yakın bir zamanda, birkaç gün içinde gerçekleşeceği belirtildi. Bu mali yardımın, Mısır'ın finansman gereksinimlerinin bir kısmını karşılayarak makroekonomik istikrarı sağlamasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ayrıca, AB kurumlarının 4 milyar avroluk ikinci destek paketi üzerinde de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekildi. AB Komisyonu, geçtiğimiz mart ayında Mısır'a toplamda 5 milyar avro tutarında bir mali yardım teklifi sunmuştu.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Mısır'a reform gündemine eşlik etmesi adına 1 milyar avro ödeme kararı aldık." ifadelerine yer verdi. Von der Leyen, bu yıl Kahire'de imzalanan stratejik ve kapsamlı ortaklık anlaşması çerçevesinde Mısır ekonomisine destek verme kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 17,15 Lira Olarak Belirlendi!
2
Renault, Yeni SUV Modellerini Haydarpaşa Garı'nda Tanıtıyor
3
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Faiz İndirimi Bekleniyor
4
TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30 Verileri
5
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
6
Bitcoin, Fed Endişeleriyle Yüzde 10 Değer Kaybetti
7
AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor