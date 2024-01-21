Bu kez bekleyen emekli kazanacak! Şimdikinin iki katı ödeme için o tarihe dikkat

Emekliler bu haberi heyecanla bekliyordu! Ödemeler iki katına çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE İKİ KATI ÖDEME GELİYOR

Emekli vatandaşlar bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Bankaların promosyon tutarları hem yeni seneyle hem de yeni zamlarla birlikte güncellenmeye başladı. Türkiye Finans 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL ve ek 2 bin 500 TL ek promosyon, 10 bin TL üstünde maaş alanlara 12 bin 500 TL ek 2 bin 500 TL ödeme yapıyor.





ING Bank 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 9 bin TL ve ek 5 bin TL ödeme, 10 bin TL ve üstü maaş alanlara 10 bin TL ve ek 5 bin TL ödeme yapıyor. Emekli vatandaşların en düşük maaşının 11 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar kök maaş problemi sebebiyle Ocak ayında 7 bin 600 TL ödeme aldı. Promosyon alırken de bu rakamlar sebebiyle emekliler düşük tutarlar almak zorunda kalıyor. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL üstüne çıkarsa promosyon tutarları da yükselmiş olacak. Maaşlar 10 bin TL üstüne çıkarılırsa emekli maaşı ve promosyonla birlikte emekliler 20 bin TL ödeme alabilecek.