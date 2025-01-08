Ankara Sanayi Odası'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Sanayi Odası'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin büyümesi ve ülkenin ekonomik kalkınması için nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekti. Toplantıda, Ardıç, "Okul ile sanayi arasında köprüler kurarak, mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek zorundayız," dedi.

Toplantının Detayları

ASO'da düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASO yetkilileri bir araya geldi. Ardıç, Türkiye'deki işsizlik sorununun başlıca nedenlerinden birinin "beceri eksikliği" olduğunu ileri sürdü ve eğitimin kalitesinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ardıç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Mesleki eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi iş gücü piyasasında daha etkili eşleşme sağlayabilir. Okul ile sanayi arasında köprüler kurarak, mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek zorundayız. Bu alanda yapılacak işbirlikleri, ülkemizin ekonomik gücünü artırmada kritik role sahiptir. ASO meslek komiteleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile işbirliği protokolleri imzaladı."

Ardıç, meslek komiteleri ile sektör ihtiyaçlarını analiz ederek meslek liseleriyle işbirliklerini güçlendirmeye başladıklarını belirtti. Bu protokoller sayesinde öğrencilerin sanayinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirildiğini ve iş dünyasına hazır hale geldiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Destek

Toplantıda söz alan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, piyasanın nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt vermenin önemine değindi. ASO ile okul-sanayi işbirliğine yönelik imzalanan protokollerin son derece faydalı olduğunu vurguladı.